Перемирие вместо мира: почему нельзя идти на их уловку

В православное Рождество кремлевская пропаганда изо всех сил пытается преподнести унижение своего пахана (насяльника, как его называет маргоша симоньян) в качестве победы.

Мол, пахан как примерный христианин по первому же зову патриарха Кирилла объявил перемирие на православное Рождество, а этот нехристь Зеленский и его сатанисты, нацисты и наркоманы демонстративно отказались принять его жест доброй воли.

История типично русская, когда какая-нибудь пьянь ни с того, ни с сего бьет случайного прохожего в лицо, а после того, как хорошо получит в ответ, начинает, дыша перегаром, лезть брататься. И возмущается, что брататься с ним не хотят.

Ну а если серьезно, вся суть ритуального, магического "христианства" "русского мира" - это прекратить убивать единоверцев на два дня, чтобы потом продолжить это с новой силой. Не ближе ли к учению Иисуса, мир ему, позиция, озвученная официальным Киевом - забирайте из Украины свои оккупационные войска, и сразу наступит не двухдневное перемирие, а мир? А до тех пор, пока этого не будет, никаких лицемерных перемирий по праздникам, имитирующих человеколюбие.

Впрочем, кто-то может задать вопрос, а почему украинское руководство отказывается от мирных переговоров и устойчивого прекращения огня на существующих позициях? И почему мы в этом его поддерживаем, хотя с пониманием приняли в свое время решение сирийских повстанцев при посредничестве Турции заключить перемирие с режимом Асада, тоже на существовавших тогда позициях?

Ситуация что у сирийских повстанцев, что у ичкерийцев, заключивших Хасавюртовское соглашение, что у таджикской оппозиции, пошедшей в свое время на перемирие с режимом Рахмона, была принципиально иной.

Во всех этих случаях они действовали в условиях, когда внутренние ресурсы были опустошены, а никакой внешней поддержки не было. И при таких условиях получить что-то действительно было лучше, чем продолжить терять дальше.

В случае с Украиной впервые за долгое время мы имеем ситуацию, когда жертва российской агрессии действительно получила беспрецедентную поддержку всего развитого мира. Поэтому, да, Украина несет большие потери, да, украинский народ терпит лишения, но если не воспользоваться этой поддержкой сейчас и, скрепя зубами, не довести дело до конца, второго такого шанса уже может не быть. Причем, не только у Украины, но и у всех жертв агрессии этой империи.

Получи сейчас Путин передышку, к чему он стремится, и на Западе, а возможно и в самой Украине, тут же начнутся дискуссии и разногласия о том, надо ли продолжать помогать Украине, а ей самой бороться за деоккупацию своих территорий, или чтобы сохранить худой мир лучше согласиться на какой-то компромисс.

И тогда действительно получится так, что агрессивный гопник с налета сумел вытащить из кармана жертвы купюру, но получив отпор, отказался вытаскивать кошелек, а жертва и пришедшие ей на помощь полиция и свидетели, чтобы прекратить драку решили оставить гопнику купюру. Вопрос - какова вероятность того, что в следующий раз гопник решит повторить тот же номер с этой же или другой жертвой?

Сейчас мы имеем ту уникальную ситуацию, когда и жертва, и полиция, и свидетели, отдавая себе в этом отчет, решили дать этому рецидивисту достойный отпор. А именно, добиться того, чтобы он вернул всю вытащенное из кошелька, а потом компенсировал жертве нанесенный ущерб, а также сложил оружие, которым он угрожает окружающим и понес за содеянное наказание (осуждение организаторов и пропагандистов войны и военных преступников, если конкретнее).

Как бы ни было тяжело это реализовать и какой бы болезненной ни была цена этого, сегодня украинский народ отдает себе отчет в том, что решить эту проблему, не перекладывая ее на будущие поколения, можно только так. А его союзники его в этом готовы поддержать - в кои-то веки...

Поэтому никаких лицемерных перемирий до подлинного мира. Справедливого и гарантированного торжеством добра над злом.