Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он может встретиться с сирийским диктатором Башаром Асадом, чтобы "способствовать миру и стабильности" в Сирии, через неделю после встречи министров обороны двух стран.

На прошлой неделе главы министерств обороны России, Турции и Сирии, а также высшие офицеры разведки провели в Москве переговоры на самом высоком уровне официальных контактов между Анкарой и Дамаском за более чем десятилетие.

«Турция, Россия и Сирия начали процесс в Москве», — сказал президент Турции, выступая в столице Анкаре в четверг, добавив, что в ближайшее время ожидается встреча министров иностранных дел трех стран в трехстороннем формате.

«После этого мы можем встретиться в качестве лидеров России, Турции и Сирии, в зависимости от развития событий. Наша цель — установить мир и стабильность в регионе», — добавил Эрдоган.

Менсур Акгун, профессор международных отношений, сказал, что недавнее изменение подхода Анкары к аль-Асаду связано с серьезными сдвигами в динамике в регионе по сравнению с 11-летней давностью, когда связи между двумя странами были официально разорваны в разгар «арабской весны».

Он также считает, что Россия сыграла ключевую роль в начале недавнего диалога между двумя главными соперниками.

Комментировать уже ничего не будем. Все что можно было сказать о нормализации асадизма в Анкаре, нами уже было сказано.