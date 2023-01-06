Батальон Шейха Мансура опроверг заявление МО РФ о гибели десятков его бойцов

Чеченский добровольческий батальон имени Шейха Мансура опроверг заявление Минобороны России о гибели на Донбассе нескольких десятков бойцов подразделения.

"Хочу сообщить, что это ложь. Наши воины чувствуют себя хорошо и находятся в полном здравии. Небольшие ранения всегда имеются, но это не мешает нам бороться против оккупантов. Тоже самое касается и техники", – заявил Ислам Белокиев, пресс-секретарь батальона имени Шейха Мансура.

"У нас все хорошо", – заявил в ответ на запрос издания Кавказ.Реалии другой представитель батальона Богдан Чеченский, сославшись на невозможность дать более расширенный комментарий из-за проблем со связью.

Минобороны России 5 января заявило, что в районе города Константиновки в Донецкой области "в результате сосредоточенного удара уничтожено" более 55 бойцов чеченского добровольческого батальона. Никаких доказательств в подтверждение этого заявления ведомство не предоставило.

Это первое упоминание батальона имени Шейха Мансура в официальных сводках Минобороны России о ходе боевых действий в Украине.