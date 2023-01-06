Принц Гарри рассказал об убийстве 25 афганцев

Западная часть нашего мира обсуждает сейчас грядущие мемуары младшего сына британского короля Карла III, принца Гарри. Гарри, герцог Сассекский, вместе с женой Меган, бывшей актрисой, давно стали отколовшейся ветвью британской королевской семьи, а их препирания с отцом и братом Гарри служат чем-то вроде реалити-шоу.

В новой книге, которую для него написал "литературный негр" американским писателем Дж. Р. Мёрингер, Гарри жалуется на "сложную" жизнь человека, рожденного в самой влиятельной королевской семье мира. Сложность в том, что первыми в этом семьей были его отец и его брат, как наследники, а он был лишь "запасным". Собственно книга так и называется - Spare ("Запасной").

Особый шок у читателей должны вызвать (и уже вызвали, так как британское издание Guardian получило копию будущей книги) фрагменты, где Гарри рассказывает о стычке с братом. Мол, они так спорили о Меган Маркл, что Уильям набросился на Гарри с кулаками, потеряв самообладание.

"Он поставил стакан с водой, снова меня обозвал, а потом набросился. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол", - цитирует мемуары принца Guardian.

"Упал я спиной на собачью миску, которая в результате треснула, вонзившись в меня своими осколками, - продолжает Гарри. - Какое-то время я лежал там, совершенно оторопев [от случившегося], после чего поднялся на ноги и велел ему убираться" - цитирует Guardian рассказ принца Гарри.

Далее Гарри пишет, что брат призывал его дать ему сдачи (напомнив, что так они делали в детстве), и все же делать это он отказался. По версии Guardian, после столкновения принц Уильям извинился и выглядел так, как будто сожалел о своих действиях.

Гарри сообщает, что потом он пожаловался жене и был вынужден пройти терапию.

На фоне драматической истории мужика под сорок лет о стычках с братом очень немногие заметили ту часть мемуаров, которая повествует об участии Гарри в оккупации Афганистана.

Гарри говорит, что он убил 25 бойцов Талибана во время своего второго срока службы в Афганистане, согласно отчетам, основанным на испанском издании его мемуаров, которые уже были опубликованы.

Гарри пишет, что он думал об убитых им не как о «людях», а как о «шахматных фигурах», которых нужно снять с шахматной доски.

Напомним, что герцог Сассекский служил авиадиспетчером в афганской провинции Гильменд в 2007-2008 годах, а затем пилотом вертолета Apache в британском армейском авиационном корпусе, дислоцированном в Кэмп-Бастион на юге страны.

Именно во время этого второго тура, по словам Гарри, он убил 25 талибов, и назвать столь точную цифру он может после того, как посмотрел видеозапись каждого убийства, записанную камерой на его вертолете.

«Итак, мой номер — 25», — пишет британский принц, совершивший шесть миссий, в результате которых «забрали человеческие жизни», сообщает The Telegraph. «Это число не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает».

Гарри смотрел видеозапись миссий на базе. Он пишет, что в «гаме и суматохе боя» он видел убитых им боевиков «Талибана» как «злодеев, уничтоженных до того, как они смогли убить хороших».

«С самого первого дня я поставил перед собой цель никогда не ложиться спать с сомнениями в том, правильно ли я поступил», — пишет Гарри. «Стрелял ли я по талибам и только по талибам, без мирных жителей поблизости. Я хотел вернуться в Великобританию со всеми своими конечностями, но еще больше я хотел вернуться домой с неповрежденной совестью».

Слова Гарри уже были раскритикованы сослуживцами как «необдуманные» и «крайне разочаровывающие». Ему напомнили, что такие вещи надо держать при себе, так как он подвергает опасности себя, свою семью и своих сослуживцев. На самом деле, как заметил один британский полковник, слова Гарри ставят под удар британских солдат во всем мире, потому что они предполагают, будто британская армия учит своих солдат дегуманизировать врагов и видеть в них всего лишь шахматные фигуры (полковник уверяет, что это не так).

Интересна реакция талибов. Отвечая на откровения Гарри, Анас Хаккани написал в Твиттере: «Мистер Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения.

«Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях».

Убийство 25 афганцев, защищавших свою землю, особенно впечатляет, потому что для Гарри это событие явно неизмеримо меньшего драматического масштаба, чем семейная стычка. Шахматные фигуры, которых он убил словно в компьютерной игре, заслуживают меньше внимания чем порванный на шее шнурок и разбитая собачья тарелка.



В общем, когда эта пара будет жаловаться на расизм в королевской семье, очень многие вспомнят, что жизни афганцев для герцога Сассекского стоят меньше собачей миски.