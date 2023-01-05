Карим Юнис вышел на свободу после 40 лет в израильских тюрьмах

Карим Юнис, отсидевший дольше всех палестинских заключенных, был освобожден после 40 лет пребывания в израильских тюрьмах.

Израильские тюремные власти освободили 66-летнего Юниса из тюрьмы Хадарим к северу от Тель-Авива на рассвете в четверг утром.

Он был арестован в 1983 году и обвинен в израильском суде в убийстве израильского солдата на оккупированных сирийских Голанских высотах тремя годами ранее.

Юнис родом из палестинской деревни Ара в Израиле, где в четверг его встретили большие толпы родственников и друзей.

«Я хотел бы получить свободу вместе с другими моими братьями в тюрьме. Меня освободили, но я оставил других заключенных», — сказал Юнис в интервью телеканалу «Аль-Араби» во время празднования своего освобождения. «Я надеюсь, что вскоре мы сможем отпраздновать освобождение всех заключенных».

Юнис был освобожден в 5:30 утра, тогда же люди вышли на улицы его деревни, чтобы поприветствовать его.

Его называют ключевой фигурой в палестинской борьбе. Он считался восходящей звездой палестинской политики, когда его арестовали и обвинили в убийстве.

Хотя подавляющее большинство палестинских заключенных в израильских тюрьмах родом с оккупированного Западного берега, Юнис является палестинским гражданином Израиля.

«Палестинцы говорят, что он просто сопротивлялся оккупации, израильтяне говорят, что это внутреннее дело Израиля. Первоначально он был приговорен к пожизненному заключению, которое затем было заменено на 40 лет. Его освобождают просто потому, что он отбыл наказание», — говорит Имран Хан из Al Jazeera.

Израильская военная разведка посетила семью Юниса перед его освобождением и приказала им не устраивать праздник. Однако, как представляется, семья и жители деревни Ара проигнорировали эти инструкции.

По сообщениям местных СМИ, Юнис был освобожден израильскими властями без предварительного уведомления рано утром, чтобы не дать сторонникам собраться перед тюрьмой. Юниса высадили в полицейской машине на автобусной остановке в соседнем Раанане, к северу от Тель-Авива.

Ему удалось связаться со своей семьей по телефону прохожего, прежде чем его подобрал родственник и отвез в его родной город Ара.

Израильские власти не прокомментировали сообщения.

После освобождения Юнис посетил могилу своей матери, которая умерла восемь месяцев назад.

В настоящее время в израильских тюрьмах содержится около 4700 палестинских заключенных, в том числе 150 детей и 835 человек, задержанных без суда и следствия.