Талибан устроил охоту на ИГИЛ

Афганские талибы ликвидировали восемь боевиков ИГИЛ и арестовали еще нескольких в ходе серии рейдов, направленных против ключевых фигур, ответственных за серию нападений в Кабуле, заявил высокопоставленный представитель правительства Афганистана.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил в четверг, что рейды в столице и западной провинции Нимроз накануне были направлены против членов ИГИЛ, которые организовали недавние нападения на кабульский отель «Лонган», посольство Пакистана и военный аэропорт.

По словам Муджахида, восемь боевиков ИГИЛ, в том числе иностранные граждане, были убиты и еще семеро арестованы в Кабуле, а отдельная операция в западной провинции Нимроз привела к аресту еще двух боевиков ИГИЛ.

«Эти члены сыграли главную роль в нападении на отель [Логан] и проложили путь для иностранных членов [ИГИЛ] в Афганистан», — заявил он в Твиттере.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв бомбы возле контрольно-пропускного пункта в военном аэропорту афганской столицы в воскресенье. Группа заявила, что нападение было совершено кем-то, кто также принимал участие в нападении на отель «Лонган» в середине декабря.

ИГИЛ опубликовало фотографию нападавшего, некого Абдул-Джаббара, заявив, что он благополучно отступил от нападения на отель после того, как у него закончились боеприпасы. Сообщается, что он взорвал свой начиненный взрывчаткой жилет, нацелившись на солдат, собравшихся на блокпосту.

Муджахид сказал, что легкое оружие, ручные гранаты, мины, бронежилеты и взрывчатые вещества были конфискованы силами безопасности талибов во время рейдов на убежище ИГИЛ в районе Шахдай Салехин в Кабуле. Жители сообщали о звуках нескольких взрывов и многочасовой перестрелке.

Региональный филиал ИГИЛ, известный как «Исламское государство в провинции Хорасан», является главной головной болью талибов на сегодняшний день. Они активизировали свои нападения в Афганистане после захвата власти талибами в 2021 году. Целями в основном были патрули талибов и представители афганского шиитского меньшинства.