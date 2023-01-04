Разозлит ли Пригожин Эрдогана?

Как сообщает Владимир Осечкин со ссылкой на свой источник в российской Службе Внешней Разведки (СВР), международный террорист Евгений Пригожин при содействии террористической организации "Министерство обороны России" готовит переброску на временно оккупированные территории Украины с целью ведения войны против нее до 3000 боевиков другой международной террористической организации - Рабочей Партии Курдистана (РПК).

Поделившийся информацией об этом источник в СВР выражает обеспокоенность тем, что если этот проект реализуется, это может спровоцировать предельно жесткую реакцию турецкого руководства и лично Реджепа Тайипа Эрдогана, для которых появление РПК в любом месте, под любым видом и предлогом служит своего рода "красной тряпкой".

Понимает ли Пригожин, что его действия могут негативно сказаться на отношениях официальных Москвы и Анкары, вопрос интересный. Потому что в последнее время в своих действиях он не просто игнорирует авторитет официальных российских государственных структур, но и демонстративно унижает их, как это делается им в отношении высшего руководства Минобороны, в частности, начальника Генштаба Герасимова (а до того генерала Лапина).

Кроме того, Пригожину (впрочем, как и всей этой банде, полностью подмявшей под себя это государство) не до высоких материй вроде стратегических внешнеполитических отношений - им надо любой ценой закрыть дыры на фронте сегодня, чтобы завтра с них не сняли головы. Либо свои - кувалдами или ядами, либо украинцы - хаймарсами и байрактарами, которые скоро начнут охотиться за ними уже не только на временно оккупированных территориях Украины, но и вглубине самой России, куда они уже совершают вылазки, как это было на аэродроме Энгельса.

Что же касается самого слуха о возможном появление РПК в российско-украинской войне, рискнем предположить, что руководство этой организации не настолько глупо, чтобы ввязаться в такую авантюру и гарантировано положить своих бойцов в степях Украины непонятно за что. Ведь они хоть и международные террористы, но идейные и политически и военно опытные, что и позволяет им существовать уже несколько десятилетий в условиях противостояния с сильнейшими региональными государствами. Пригожин же это урка и барыга без политического кругозора и опыта, поднявшийся из грязи в князи и возомнивший себя политическим игроком мирового масштаба.

К слову, хорошая новость, сегодня подохла от мучительной болезни одна из его шестерок - Кирилл Романовский, заманившая в западню нашего брата Орхана Джемаля и двух его коллег. Надеемся, что и другие мрази, причастные к этому убийству, уже совсем скоро последуют на "концерт Кобзона" вслед за ним.