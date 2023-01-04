Умер Руслан Хасбулатов

Советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 января в возрасте 80 лет. Об этом сообщил правозащитник Александр Черкасов.
Смерть Хасбулатова также подтвердили «Коммерсанту» его родственники.
Сообщается, что он умер у себя на даче в Подмосковье. Позже ТАСС со ссылкой на помощника господина Хасбулатова сообщил, что похороны пройдут 5 января в Грозном.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Через два года его семью переселили в Казахстан в рамках депортации чеченцев и ингушей, организованной советской властью. В 1965 году Хасбулатов окончил юридический факультет МГУ. С 1978 года стал преподавателем экономического университета имени Плеханова в Москве.
В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, с октября 1991 года — 11-м по счету и последним в истории председателем Верховного Совета РСФСР.