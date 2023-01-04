Сильные дожди обрушились на Мекку и Медину

Видео, распространяемые в социальных сетях в понедельник, показывают различные районы Саудовской Аравии, пострадавшие от сильного наводнения, включая Мекку и Медину.

С прошлого четверга по всему королевству шли сильные дожди. Мекка сильно пострадала с прошлой недели, когда ливень залил молящихся во дворе Великой мечети. Целые районы, такие как Аль-Утайби, замирают, когда дороги перекрыты.

На видео из Медины видны целые улицы, покрытые дождями:

Наводнения накрыли улицы Джидды всего через пару недель после того, как паводковые воды захлестнули этот район в ноябре 2022 года.

В субботу Национальный центр метеорологии предупредил об ухудшении погодных условий, подняв режим повышенной готовности до утра пятницы. В отчете прогнозируется потенциальный снег в высокогорных районах, таких как район Табук.

В Мекке приостановлены занятия в школах и университетах.

Ноябрьские наводнения привели к хаосу и серьезному ущербу, поскольку проливные воды смывали автомобили. Это был самый высокий уровень осадков с 2009 года, когда погибло 123 человека.

Видео наводнения стало вирусным: вода смыла все на своем пути и убила двух человек.

Причиной внезапных наводнений в столице королевства называют несколько факторов, в том числе изменение климата , ненадлежащее развитие городов и геоморфологические особенности Джидды.