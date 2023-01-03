Украина готовится признать суверенный Башкортостан

Украинские депутаты подготовили проект постановления о признании суверенитета Башкортостана и призывают другие государства последовать их примеру, сообщает издание Idel.Реалии.

29 декабря в Верховную Раду Украины был внесен проект постановления о признании государственного суверенитета и независимости Республики Башкортостан. Инициаторами проекта стали депутаты от партии "Слуга народа" Олег Дунда и Георгий Мазурашу.

Текст законопроекта, опубликованный на сайте Рады, отсылает к декларации о суверенитете, принятой Верховным Советом Башкирской АССР в 1990 году, и Конституции Республики Башкортостан 1993 года.

"Верховная Рада Украины, учитывая сложившиеся реалии и то, что принятые решения основываются на свободном волеизъявлении народа, проживающего в Республике Башкортостан, соответствуют закрепленному в Статуте ООН принципу равенства больших и малых наций, реализуют определенные международно-правовыми актами неотъемлемые и неотчуждаемые права народов на свободу самоопределения и определения своего политического статуса, постановляет считать целесообразным признание государственный суверенитет и независимость Республики Башкортостан", — говорится в документе.

Авторы проекта постановления также призывают другие государства — члены ООН признать независимость Башкортостана, а Украину — установить с ним дипломатические отношения.

— Распад российской империи и успех коренных народов в развитии своей государственности являются синонимом успеха Украины. Украина и Европа нуждаются в надежных дипломатических и торговых партнерах на своих восточных границах. Российская империя в любом своем состоянии таковым являться не может, — считает инициатор признания суверенитета Башкортостана Олег Дунда.

В беседе с "Idel.Реалии" он объяснил, почему именно Башкортостан оказался третьим российским субъектом в поле зрения украинских законодателей после Чечни и Татарстана: "Башкортостан обладает необходимым потенциалом для развития своей государственности. Это касается и экономической базы, и уже сформированной национальной идентичности. Только отсутствие понимания у стран демократического мира перспективы развития национальных республик бывшего РСФСР не позволило национальному государству Башкортостан состояться в 1990-х, когда это государство уже практически было на грани возрождения".

Дунда уверен в успехе законопроекта, и считает, что "признание Башкортостана послужит отправной точкой для последующего осознания во всем мире необходимости в поддержке башкирского народа в создании национального государства. Это работа с башкирскими активистами и элитами в предоставлении обширной поддержки на пути к созданию своего государства. Эти инструменты поддержки могут быть очень вариативными: дипломатические, финансовые, организационные. Но в любом случае будущее Башкортостана в руках непосредственно народа. Никто за них работу не сделает".

Напомним, что ранее в составе Вооруженных сил Украины появилось башкирское воинское подразделение, рота "Башкорт". По словам бойцов роты, они намерены "помочь Украине защитить независимость, вернуть оккупированные земли", чтобы "потом, совместно со всеми угнетёнными народами, вернуть свободу нашим народам".