Дагестан: в Каякентском районе жестко разогнали протестующих

В Каякентском районе Дагестана родственники убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова вышли позавчера на акцию протеста, требуя наказать виновных в его смерти. На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей, сообщают дагестанские телеграм-каналы.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Телеграм-канал дагестанской газеты "Новое дело" опубликовал видео женщин, держащих плакаты с надписями "требуем справедливости" и "убийцы за решетку". Они высказывают претензии стоящему рядом с ними сотруднику полиции, указывая, что расследование убийства Султанова продолжается уже два месяца, а все виновные до сих пор не арестованы.

"Почему не работаете? Не расследуете?" - кричали родственники убитого на видео, опубликованном в телеграм-канале "ЧП Дагестана". Несколько сотен мужчин также перекрыли федеральную трассу «Каспий».

Родственники Магомед-Али Султанова опасаются, что напавшим на него удастся избежать наказания - изначально следствие заявило о задержании одного человека, но на опубликованном дагестанской полицией видео заметно, что в драке принимали участие четверо, писал "Кавказский узел". В ноябре уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщал, что остальные подозреваемые установлены, но остаются на свободе.

На протест пригнали десятки силовиков, которые выстроили оцепление вокруг родственников убитого парня.

Протест закончился жестким разгромом с избиением собравшихся людей. На видео с места событий видно, что полицейские дерутся с людьми на проезжей части, а затем преследуют протестующих в магазинах. Над шоссе летят вертолеты, предположительно с подкреплениями для подавления протестов.

Вечером в понедельник телеграм-канал "Утро Дагестана" сообщил, что стихийный митинг в Каякенте был разогнан полицией, многие участники были избиты дубинками. Местные жители намерены продолжать протесты.

Примечательно, что по мнению наблюдателей власти в подавлении протеста применяли принцип "разделяй и властвуй". Участники протеста это кумыки, тогда как пригнали их подавлять не только местных полицейских, но и даргинских силовиков. Учитывая непростые отношения кумыков с даргинцами, такой шаг вряд ли будет способствовать дальнейшему примирению. Впрочем, именно на это и рассчитывает колониальное руководство Дагестана.