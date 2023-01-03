Израиль займет более пророссийскую позицию по Украине

При новом правительстве нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Израиль будет стремиться к нормализации дипломатических отношений с Россией и будет менее открыто говорить о войне на Украине, сообщила 2 января The Times of Israel со ссылкой на недавнее выступление премьер-министра Израиля. новый министр иностранных дел страны Эли Коэн.

«Относительно Украины Коэн лишь говорит, что это правительство будет меньше говорить (об этом) и продолжит оказывать гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.

Израильский журналист Барак Равид считает, что в свете предстоящей встречи глав МИД России и Израиля это может означать, что правительство Нетаньяху займет «более пророссийскую позицию».

«В своем выступлении Коэн намекнул, что — в отличие от своего предшественника Яира Лапида — он не будет публично осуждать Россию», — написал Равид в Twitter.