Израиль займет более пророссийскую позицию по Украине

При новом правительстве нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Израиль будет стремиться к нормализации дипломатических отношений с Россией и будет менее открыто говорить о войне на Украине, сообщила 2 января The Times of Israel со ссылкой на недавнее выступление премьер-министра Израиля. новый министр иностранных дел страны Эли Коэн.
«Относительно Украины Коэн лишь говорит, что это правительство будет меньше говорить (об этом) и продолжит оказывать гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
Израильский журналист Барак Равид считает, что в свете предстоящей встречи глав МИД России и Израиля это может означать, что правительство Нетаньяху займет «более пророссийскую позицию».
«В своем выступлении Коэн намекнул, что — в отличие от своего предшественника Яира Лапида — он не будет публично осуждать Россию», — написал Равид в Twitter.
«В вопросе России и Украины мы точно сделаем одно — меньше говорить на публике». Новый министр иностранных дел Израиля заявил, что собирается разработать «ответственную» новую политику в отношении войны в Украине, и добавил, что министерство «подготовит подробную презентацию по этому вопросу для кабинета безопасности».
Радвид отметил, что предшественник Коэна вел «жесткую линию» в отношении Москвы, публично осуждал вторжение в Украину и даже заявлял, что российские войска совершили военные преступления.
«С момента вторжения Лапид не разговаривал с (главой МИД России) Лавровым, а после вступления в должность исполняющего обязанности премьер-министра — с (российским диктатором Владимиром) Путиным», — добавил журналист.
Коэн также прокомментировал решение Генеральной Ассамблеи ООН передать вопрос об оккупации Западного берега на рассмотрение Международного суда в Гааге.
Он пригрозил, что попытки палестинцев «нанести вред Израилю на международной арене отдалят разрешение конфликта». Как обычно министр обвинил по всем палестинское руководство, которое, по его словам, «вознаграждает террористов».
Любопытно наблюдать как просионистские голоса пытаются выкрутиться из того факта, что Израиль переход пророссийской к еще более пророссийской позиции. Нас уверяют, что все мы "неадекватные", раз не пытаемся еще как-то интерпретировать ясные слова министра, и что скрытая помощь Израиля Украине на самом деле такая огромная, что не описать словами. И вообще, Израиль ничего не должен Украине, он страдает сам в окружении врагов, а Украина неправильно голосует в ООН.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин приветствовал возвращение Биньямина Нетаньяху на пост главы самого крайне правого израильского правительства, которое знала страна, и выразил намерение укреплять сотрудничество.
«Надеюсь, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на укрепление российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в послании Путина.
«Мы в России очень ценим ваш личный и многолетний вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами», — сказал Путин.