Западный берег: первые убитые палестинцы в этом году

Израильские силы убили двух палестинцев на оккупированном Западном берегу в понедельник, когда они разрушали дома двух палестинцев, обвиняемых в убийстве израильского солдата. Об этом заявили палестинские официальные лица.

Министерство здравоохранения Палестины объявило о гибели 22-летнего Мохаммада Самера Хошие от выстрела в грудь и 25-летнего Фуада Мохаммада Абеда от выстрела в живот и бедро во время рейда израильских сил в Дженине.

Израильские солдаты вошли в деревню Кафр-Дан в Дженине, «чтобы разрушить дома нападавших, участвовавших в стрельбе рядом с блокпостом Гильбоа (Джаламе), в результате которой был убит майор Бар Фалах», — заявил Израиль.

Израильские силы не дали немедленных комментариев по поводу гибели.

Фалах погиб в сентябре 2022 года во время перестрелки на блокпосту.

В результате перестрелки были убиты двое палестинцев. Двое палестинцев были идентифицированы как Ахмед и Абдель Рахман Абед, двоюродные братья и выходцы из деревни Куфр-Дан к западу от Дженина .

В результате последующего рейда израильской армии был убит палестинский подросток, 17-летний Удай Салах.

Израильские силы заявили, что в то время их силы «наносили на карту дома террористов, убивших майора Бар Фалаха, и арестовывали подозреваемых на Западном берегу».

Израиль регулярно разрушает дома людей , которых он обвиняет в нападениях на оккупационные силы.

Правозащитники говорят, что израильская политика сноса домов подозреваемых в нападении равносильна коллективному наказанию, поскольку она может сделать мирных жителей, в том числе детей, бездомными.

Израиль утверждает, что эта практика эффективно удерживает некоторых палестинцев от совершения нападений.

Эти две смерти стали первыми на оккупированном Западном берегу в 2023 году.

По данным Организации Объединенных Наций, 2022 год стал самым смертоносным для палестинцев со времен восстания 2002–2005 годов, известного как Вторая интифада: в прошлом году в Израиле и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, было убито не менее 150 палестинцев и 26 израильтян.