Потомок крымских ханов вернулся из российского плена

Асан Исенаджиев, крымский татарин, защитник Мариуполя, парамедик полка "Азов", вернулся из российской плена в последний день прошедшего года.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Фейсбуке.

Среди освобожденных в последние два дня из российского плена 140 военнослужащих Украины, большинство из которых защитники "Азовстали", наконец-то был и Асан Исенаджиев, которого в СМИ больше указывали как Асан Зиядинов. Помните, парамедик Асан, распространивший видеоролик с обращением из подвалов "Азовстали" к Президенту Турции?, - написал Чубаров.

Глава Меджлиса отметил, что получив информацию о возможном обмене Исенаджиева и его боевых товарищей, срочно отправился в город Сумы, куда их должны были привезти.

Спешу известить всех: Асан такой же улыбающийся, энергичный, но похудел невероятно. Асан и другие освобожденные из российского плена бойцы некоторое время будут находиться в госпитале, поскольку нуждаются в серьезной медицинской реабилитации и лечении, - рассказал глава Меджлиса.

Но, по словам Чубарова, находясь на лечении, Исенаджиев и его товарищи смогут встречаться со своими родными, друзьями и собратьями.

В Представительстве Президента Украины в АР Крым на странице в Фейсбуке отметили, что командная работа по освобождению граждан Украины не прекращается ни на день.