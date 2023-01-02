Потомок крымских ханов вернулся из российского плена

Асан Исенаджиев, крымский татарин, защитник Мариуполя, парамедик полка "Азов", вернулся из российской плена в последний день прошедшего года.
Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Фейсбуке.
Среди освобожденных в последние два дня из российского плена 140 военнослужащих Украины, большинство из которых защитники "Азовстали", наконец-то был и Асан Исенаджиев, которого в СМИ больше указывали как Асан Зиядинов. Помните, парамедик Асан, распространивший видеоролик с обращением из подвалов "Азовстали" к Президенту Турции?, - написал Чубаров.
Глава Меджлиса отметил, что получив информацию о возможном обмене Исенаджиева и его боевых товарищей, срочно отправился в город Сумы, куда их должны были привезти.
Спешу известить всех: Асан такой же улыбающийся, энергичный, но похудел невероятно. Асан и другие освобожденные из российского плена бойцы некоторое время будут находиться в госпитале, поскольку нуждаются в серьезной медицинской реабилитации и лечении, - рассказал глава Меджлиса.
Но, по словам Чубарова, находясь на лечении, Исенаджиев и его товарищи смогут встречаться со своими родными, друзьями и собратьями.
В Представительстве Президента Украины в АР Крым на странице в Фейсбуке отметили, что командная работа по освобождению граждан Украины не прекращается ни на день.
"Наконец, боец, который с первого дня полномасштабного вторжения оказывал медицинскую помощь украинским военным и гражданскому населению в Мариуполе, вернулся из вражеского плена — и Украина приложит максимальные усилия, чтобы вернуть домой всех своих защитников и защитниц", - говорится в сообщении.
Напомним, что в мае 2022 года Асан Исенаджиев, спасавший людей в "Азовстале" в Мариуполе, записал обращение к турецким властям с просьбой помочь спасти жизнь гражданским и военным. Асан назвал себя мусульманином, крымским татарином гирейского происхождения (то есть потомком крымских ханов). Он рассказал, что в Азовстали погибали люди: кто от пуль, кто от голода, раненые – в агонии от нехватки лекарств, от ужасных условий.
Между тем в Турцию с территории оккупированного Крыма с начала мобилизации выехали около тысячи крымских татар. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Серим во время встречи с представительницей президента Украины в АР Крым Тамилой Ташевой в Турции.