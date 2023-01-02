Беспредел спецслужб в Дагестане: откровения их бывшего сотрудника

Владимир Осечкин, основатель и руководитель проекта "Гулагу.нет", разоблачающего многочисленные преступления российских силовиков, взорвал очередную информационную бомбу.

На этот раз речь идет о двухчасовом видео с бывшим офицером контразведки ФСБ Эмраном Наврузбековым, в котором он подробно рассказывает о многочисленных преступлениях своих коллег, очевидцем которых он стал. Причем, большинство описываемых событий происходили в Дагестане.

Подбросы оружия невиновным, организация терактов от имени подполья, уничтожение под видом террористов непричастных к террору людей, планирование убийств инакомыслящих, в том числе уже за рубежом, и многое другое - обо всем этом вы узнаете из чистосердечного признания бывшего контрразведчика ФСБ, который сейчас пытается получить политическое убежище в Европе.

Видео можно посмотреть здесь https://youtu.be/htDInr7V10Q

Скажем честно, нас эти признания не шокировали ни в коей мере, потому что именно так мы уже давно и представляли себе деятельность российских силовых структур. Но уже от многих людей, в том числе неглупых и в том числе наших единоверцев, критически настроенных к российской власти, мы слышали, что они услышанным были шокированы. Поэтому тем, у кого есть какие-то иллюзии о спецслужбах страны победивших скреп, советуем потратить два с небольшим часа своего времени и это видео посмотреть.

Кстати, уже несколько дней после его признания и в ответ на это спецслужбами были задержаны родственники Наврузбекова, в связи с чем он сделал к ним обращение https://youtu.be/-Xb04bPnioo

Со своей стороны отметим, что хотя и понятно, что этот человек был соучастником преступлений, в том числе против наших единоверцев, надо отдавать себе отчет в том, что без перехода таких как он на сторону правды, эту машину не сломать. Поэтому такие переходы надо только приветствовать.