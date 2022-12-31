Вместе в судьбоносный 2023-й

Наверное, нет смысла подчеркивать, что команда "Голоса Ислама" не празднует новый год как праздник и не поздравляет с ним. Все эти новогодние оргии и ритуалы не просто противоречат религиозному мировоззрению Ислама, но и выглядят вдвойне абсурдно на пороге 2023 года. Года, который обещает стать годом дальнейших раскрутки войны (хорошо если не до мировой ядерной), смертей, утрат, разрушений, испытаний. На фоне чего стоящие с бокалами под куранты и произносящие "с Новым годом, с новым счастьем", будут выглядеть как откровенно слабоумные.

Но исламские ученые советуют давать себе отчет о прошедшем времени, которым может быть любой временной период. И день, и месяц, и квартал. И год - и в этом смысле общественная традиция (урф) по-деловому подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущий, Исламу никак не противоречит.

В предыдущие годы мы обычно выделяли в связи с этим несколько топ-событий (5 или сколько-то еще), анализируя их. В этот и на пороге будущего позволим себе этого не делать. Несмотря на то, что "Голос Ислама" старался не упускать сколь-либо значимых событий для мусульман, от чемпионата мира по футболу в Катаре до протестов в Иране и внутри/внешне- политических процессов в Турции и вокруг нее, главным политическим событием для нас стала и скорее всего останется война в Украине и то, что связано с ней.

Эта война, кроме того, что непосредственно затронула миллионы людей, включая и мусульман Украины и России и в том числе наших читателей, радикальнейшим образом изменила весь общественно-политический ландшафт нашего пространства.

С ее началом стало ясно, что аппаратные интриги, псевдообщественная псевдодеятельность, имитация политической жизни в виде выборов или каких-то медийных кампаний - все это ушло куда-то далеко в тень на фоне такого исторически-эпохального события как эта война. Последствия которой, по крайней мере для наших широт, обещают стать не менее значимыми, чем последствия обеих мировых войн в прошлом веке.

Удастся ли путинской России захватить Украину, уничтожив ее государственность и нацию и поработив ее народ с превращением расширившейся России в большую Северную Корею и попутным окончательным решением вопроса национальных республик и исламского фактора?

Или же украинскому Давиду удастся разгромить орковского Голиафа, выкинув со своей территории все оккупационные войска, что автоматически запустит развал Мордора?

Никакой другой альтернативы больше не существует, потому что даже маловероятное замораживание конфликта на какой-то компромиссной линии станет лишь передышкой перед следующим, решающим раундом схватки не на жизнь, а на смерть. И так как ни одна из сторон даже не скрывает этого, скорей всего, этот раунд наступит без всякой передышки. Уже в 2023 году. И скорее всего, в его начале.

А что же мы и наши читатели? Если в предыдущие годы разными маневрами и судами мы старались сохранять для себя возможность вещать на массовую аудиторию в России, то с началом этих судьбоносных событий такая возможность у нас уже исчезла, потому что занять другую позицию, чем заняли, мы просто не могли. Роскомнадзор заблокировал наш сайт на территории России, и уже очевидно, что пока ей правит этот режим, мы разблокированы не будем - по законам военного времени наша деятельность карается уже не просто блокировкой, но и пожизненным заключением.

Тем не менее, в новой реальности надо было радикально определиться. И мы рады тому, что не только определились сами, но и помогли определиться многим нашим читателям, а через них и другим мусульманам - их родственникам и знакомым. В том числе противостоя не только оголтелой режимной пропаганде, но и ее пособникам в рядах мусульман из числа "общественников", рядящихся в одежды умеренности и объективности.

Лишившись за 2022 год и немалой части нашей аудитории - из-за блокировок и борьбы с VPNами, и немалой части ее пожертвований - из-за блокировки платежных средств, "Голос Ислама" снова несколько раз оказывался перед угрозой остановки регулярного вещания. Хвала Аллаху, Который каждый раз в такой ситуации посылал нам людей, которые брали на себя обязательства нашей поддержки. И под конец этого года мы особо благодарим этих людей и просим у Аллаха укрепить их на Истине, приумножить их удел и ниспослать баракят в их дома. Так же как и тем, кто не имея большей возможности отправляет нам хотя бы несколько долларов или евро, как и тем, кто не будучи в состоянии делать даже это, распространяет наши призывы или просто делает ду'а за нас.

В непростом наступающем году мы планируем продолжить не только информирование нашей аудитории об основных событиях, но и разъяснения важнейших для нее, злободневных вопросов, из которых будет складываться повестка мусульманской политики в нашем пространстве в это судьбоносное время.

Поэтому тем, кто еще этого не делает, но имеет такие желание и возможность, предлагаем нас в этом поддержать:

с банковской карты https://golosislama.com/page.php?id=8

биткойном: 39CtjA7t29knZUiZSMwyM8pGZvo42xNjiD

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