Иран больше не представляет главной опасности для Израиля

Военная разведка Израиля больше не считает Иран угрозой номер один для страны, сообщили СМИ в понедельник.

Глобальные вызовы — это самые серьезные угрозы, с которыми страна столкнется в 2023 году, согласно газете Хайом, которая утверждает, что Иран считается второй по серьезности угрозой.

Иран является не координационным центром, а лишь частью взаимосвязанной головоломки, говорится в отчете разведки, цитируемом газетой.

Напряженность между США и Китаем будет основной динамикой, которая, как ожидается, обострится в 2023 году, что приведет к возникновению глобальных проблем, которые Израилю придется решать, говорится в репортаже.

Кроме того, продолжающаяся война в Украине и нарушение глобальной цепочки поставок из-за ситуации в Китае также считаются серьезными глобальными вызовами.

В отчете подчеркивается, что стремительный рост цен на продукты питания особенно сильно ударил по Египту и Иордании.

Риск нестабильности на Западном берегу и в Газе является третьей наиболее серьезной угрозой, с которой Израилю, возможно, придется столкнуться в 2023 году.

Тем временем лидеры израильских оппозиционных партий встретились в парламенте и выступили с заявлением, в котором пообещали вместе работать против правого религиозного правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

«Мы будем работать вместе, чтобы бороться с этим отсталым, антидемократическим правительством, которое создается, которое разрушит Израиль изнутри», — заявили лидеры оппозиции.

«Когда мы вернемся к власти, мы обещаем отменить любое экстремистское законодательство, которое наносит ущерб демократии, безопасности, экономике или израильскому обществу», — заявили они.

Впрочем, их период у власти не был намного лучше.