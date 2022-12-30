На повторном рассмотрении уголовного дела политзаключенного, гражданского журналиста Эрнесса Аметова, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону пересмотрел оправдательный приговор, вынесенный ему ранее в сентябре 2020 года. Теперь крымский татар признан виновным — его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" .

Судья Алексей Магомадов вынес обвинительное решение против Эрнеса Аметова, приговорив его к 11 годам в колонии строгого режима и 1 году ограничений.

После освобождения Аметову будет запрещено: покидать территорию Крыма, организовывать публичные мероприятия и участвовать в них, менять место жительства и пребывания без согласия ФСИН, покидать дом с 22 до 6 часов. Также он будет обязан являться в указанный орган 2 раза в месяц для регистрации.

"Я верующий человек и принимаю свою судьбу. Я хочу сказать, что если бы происходящего здесь не хотел бы Господь — этого бы не происходило. Значит такова его воля. Я подчиняюсь, любой Твой приговор будет справедлив. Но я отвергаю те ложные обвинения, которые пролились на меня и хочу сказать: сегодня вы делаете свой суд, а Господь да свершит свой. Спасибо", – высказался Аметов в последнем слове.

Адвокат Айдер Азаматов пытался убедить суд, что Аметов после увольнения не посещал никаких религиозных собраний и мероприятий, находясь под его личным наблюдением. Однако это оказалось бесполезным.

"В статистике Южного окружного военного суда дело, в котором подсудимый вышел на свободу, единственное. Не будьте заложниками статистики, поскольку Аметов после увольнения сделал все возможное, чтобы к нему не было даже подозрений", - сказал Азаматов.

Напомним, Эрнеса Аметова арестовали 11 октября 2017 года вместе с Сейраном Салиевым, Марленом Асановым, Тимуром Ибрагимовым, Сервером Зекирьяевым и Меметом Беляловым после обысков в оккупированном Крыму.