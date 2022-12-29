Десяткам беженцев из Чечни и Ингушетии отказали во въезде в Боснию

Около двух десятков беженцев из Чечни и Ингушетии удерживаются в аэропорту Сараево, столицы Боснии и Герцеговины. По словам людей, они покинули Россию из-за мобилизации на войну с Украиной. 28 декабря пограничники отказали им всем во въезде и собираются отправить обратно в Турцию, откуда они и прибыли.

Издание Кавказ.Реалии приводит слова одного из беженцев, попросившего об анонимности. Он рассказал, что его семья прибыла в безвизовую для россиян Боснию и Герцеговину на самолете из Турции. После того, как его супруга, работающая врачом, получила повестку явиться в военкомат, они решили немедленно покинуть Россию.

"[Пограничники] нас спросили о цели визита. Мы сказали, что едем как туристы, чтобы не было никаких проблем. [...] Нам заявили, что у нас должно быть 75 евро на человека. Но что мой ребенок будет делать на 75 евро в день? Они едят смесь, которую мы привезли с собой. Им только кипяток нужен. В Боснии [и Герцеговине] у нас была забронирована гостиница, куплены обратные билеты в Турцию на 10 января", - рассказал собеседник Кавказ.Реалии.

Вместе с ними, по его словам, задержали и еще нескольких человек, каждому из которых отказали во въезде по разным причинам. Все они планировали просить политическое убежище в Хорватии.

Вскоре у задержанных забрали паспорта и другие документы, а затем заперли их в "строительном контейнере" на территории аэропорта - холодном помещении с решетками на окнах. При этом полуторагодовалым детям отказали в горячей воде, необходимой для приготовления смеси для кормления.

Причиной задержания группы беженцев в аэропорту Сараево полицейский советник директора Пограничной полиции Боснии и Герцеговины Свевлад Хофман назвал "проверку данных". В комментарии балканской службе Радио Свобода он сообщил, что "обоснованность их намерения въехать в Боснию и Герцеговину проверяется и оценивается".

Напомним, на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией скопилось около 60 чеченских беженцев с детьми. Балканская служба Радио Свобода оценила численность группы на контрольно-пропускном пункте в 30 человек, отметив, что, по утверждениям самих беженцев, еще около ста их земляков находятся в приграничном городе Велика-Кладуше. У всех у них российские паспорта, утверждают журналисты.