Король Иордании предостерег Израиль от нарушения "красных линий"

Король Иордании Абдуллах II заявил, что его страна готова к конфликту, если ее "красные линии" в святых местах Иерусалима будут пересечены. Он также выразил обеспокоенность возможностью вспышки насилия в соседнем Израиле и на оккупированном Западном берегу.

«Мы должны быть обеспокоены следующей интифадой», — сказал иорданский лидер в интервью CNN, которое вышло в эфир в среду. «Если она произойдет, это будет полным нарушением закона и порядка, от которого не выиграют ни израильтяне, ни палестинцы».

Интервью CNN было показано за день до того, как Биньямин Нетаньяху, как ожидается, вернется к власти в качестве премьер-министра Израиля. В среду Нетаньяху представил израильскому парламенту соглашение о коалиции, которое поставило его во главе самого крайне правого правительства в истории Израиля.

Нетаньяху привел к власти союзников, которые выступали за радикальные изменения давних правил молитвы в иерусалимском комплексе Аль-Акса, а также за аннексию большей части оккупированного Западного берега.

Хашимитская королевская семья Иордании является хранителем как мусульманских, так и христианских святынь в городе Иерусалим, восходя к соглашению, заключенному во времена британского мандата в Палестине.

Абдуллаха спросили, считает ли он, что приходящее правительство Израиля угрожает статус-кво в Иерусалиме и опеке Хашимитов.

«Если люди хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы», — ответил он. «Мы установили красные линии, и если люди захотят протолкнуть эти красные линии, мы с этим разберемся».

Первая интифада произошла в конце 1980-х, вторая — в начале 2000-х, и каждая из них сопровождалась волнами насилия между израильтянами и палестинцами. Абдуллах предупредил, что регион может увидеть третью вспышку.

«Это пороховая бочка, и если она вспыхнет, я не думаю, что мы сможем уйти от нее в ближайшем будущем», — сказал он.

У лидера Иордании были натянутые отношения с Нетаньяху, и в 2019 году он отозвал посла своей страны в Израиле из-за серии размолвок.

В 2021 году Иордания запретила тогдашнему премьер-министру Израиля Нетаньяху летать через свое воздушное пространство, когда он направлялся в Абу-Даби, в отместку за то, что Израиль отменил визит наследного принца Хусейна в комплекс Аль-Акса в Иерусалиме.

В своем интервью Абдуллах также указал на проявление поддержки Палестины среди граждан арабского мира во время чемпионата мира по футболу как на свидетельство того, что урегулирование израильско-палестинского конфликта было единственным способом для Израиля полностью интегрироваться в регион.

«Интеграция Израиля в регион — что чрезвычайно важно — не произойдет, если у палестинцев не будет будущего», — сказал он.

«Если мы [лидеры стран] не сможем решить эту проблему, улица, естественно, будет сочувствовать делу палестинцев».