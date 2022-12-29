В Москве впервые с 2011 года прошла встреча министров обороны Сирии и Турции

Министры обороны России, Турции и сирийского режима встретились в Москве в среду впервые после начала войны в Сирии, что стало очевидным признаком сближения между региональными противниками.

Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий и сирийский коллеги Хулуси Акар и Али Махмуд Аббас обсудили «пути урегулирования сирийского кризиса, проблемы беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии», говорится в сообщении Минобороны России.

Во встречах также приняли участие руководители турецкой и асадитской разведки.

Для России эта встреча стала явным успехом, которая, ведь она уже несколько месяцев пытается наладить отношения между Турцией и ее сирийским союзником.

В декабре Эрдоган изложил «дорожную карту» по нормализации отношений с Сирией в координации с Россией.

«На данный момент мы хотим сделать шаг трио Сирия-Турция-Россия», — сказал Эрдоган. «Для этого сначала должны собраться наши разведывательные организации, затем должны собраться наши министры обороны, затем должны собраться наши министры иностранных дел. Давайте соберемся как лидеры после их переговоров».

Сообщается, что Асад отклонил призывы своего российского союзника встретиться с Эрдоганом, заявив, что это может дать ему поддержку на выборах в Турции, в то время как Анкара все еще держит войска на сирийской земле.

Встреча в среду состоялась после того, как Эрдоган неоднократно угрожал начать новое военное наступление на севере Сирии против боевиков РПК. США, союзник Турции по НАТО, предупредили, что турецкое вторжение подорвет операции против группировки «Исламское государство», проводимые совместно с некоторыми курдскими группировками, которых Анкара считает террористами.

В формулировке, которая, вероятно, является предупреждением этим группировкам, турецкое министерство заявило, что в среду «обсуждались совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии».

Министр обороны Турции сообщил журналистам в субботу, что Анкара ведет переговоры с Россией о возможной операции против ополченцев YPG.

«Мы ведем переговоры с россиянами об открытии воздушного пространства» в Сирии, — сказал он.

В кулуарах регионального саммита 2021 года министры иностранных дел Турции и Сирии провели краткий неформальный обмен, и Анкара признала наличие контактов между разведывательными службами двух стран.

Восстановление связей с Анкарой станет огромным успехом Дамаска, которая медленно возвращается в региональное русло. В марте Асад уже посетил ОАЭ в рамках своего первого визита в арабскую страну с начала войны в Сирии.

Ну и мы подчеркнем еще раз - вся (ВСЯ) "неоосманская" внешняя политика Анкары оказалась одним огромным фейлом. Поддержка сирийской революции превратилась в озабоченность исключительно курдским вопросом (РПК в Сирии это результат бездействия и инертности Турции, но там никто это не признает), ради чего Анкара готова договариваться даже с каннибалами типа Путина и Асада. Ну что ж, национальные интересы кемалистской Турецкой Республики понятны, нам с ними не по пути.