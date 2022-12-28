Хорватия отрицает дискриминацию чеченских беженцев

Министерство внутренних дел Хорватии отреагировало на ситуацию с десятками чеченских беженцев, которые уже несколько дней ждут возможности для подачи документов на политическое убежище на границе со стороны Боснии и Герцеговины, сообщает Радио Свобода.

В Загребе признали увеличение потока мигрантов из России в этом году, но отвергли возможность закрытия какого-либо из контрольно-пропускных пунктов по этой причине.

"Мы также отвергаем инсинуации о том, что доступ к системе предоставления убежища возможен только для определенной категории российских граждан и определенной конфессии", – заявило министерство внутренних дел Хорватии в ответ на запрос Радио Свобода.

Ведомство также отвергло, что трудности с переходом границы могут быть связаны с некими "разногласиями" между пограничниками, о чем ранее заявил министр безопасности Боснии и Герцеговины Селмо Цикотич.

В дополнение к этому в Загребе указали, что в соответствии с решением Совета Евросоюза при пересечение беженцами границы не будут приниматься российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Грузии и Украины, то есть в самопровозглашенных Южной Осетии, Абхазии, "ДНР", "ЛНР", а также в других регионах, захваченных армией РФ в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией застряли около 60 чеченских беженцев с детьми. Позднее Балканская служба Радио Свобода оценила численность группы на контрольно-пропускном пункте в 30 человек, отметив, что, по утверждениям самих беженцев, еще около ста их земляков находятся в приграничном городе Велика-Кладуше. У них всех российские паспорта, утверждают журналисты.

Известно, что среди застрявших на границе с Хорватией чеченских беженцев есть те, кто бежал из России после получения повестки в рамках осенней мобилизации на войну против Украины.

Базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в Россию через Турцию, утверждают правозащитники.

В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Как заявили тогда в "Ассамблее чеченцев Европы", некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жаловались на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также на отсутствие медицинской помощи.

Еще двое чеченских беженцев находятся в депортационной тюрьме в Австрии. Они бежали из России после получения повесток в военкомат, сейчас им грозит депортация в Хорватию, откуда их могут вернуть в Россию.