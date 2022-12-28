Деръа: сирийцы протестуют против режима Башара Асада

Протесты против сирийского режима распространились по провинции Деръа на юге Сирии.

В понедельник в северных и западных районах провинции прошли демонстрации с призывами к свержению режима и освобождению заключенных из правительственных тюрем, сообщили активисты арабоязычной службе The New Arab.

Активисты также призвали к изгнанию из провинции иранских ополченцев, поддерживающих режим, заявил активист Абу аль-Бараа аль-Хурани.

По словам аль-Хурани, демонстрации были масштабными и проходили в городах Джасим и Даэль, а также в городах Музайриб и Джалин, и ожидается, что они распространятся и на другие районы провинции.

Жители города Аль-Найма к востоку от Деръа также проявляют признаки восстания в этом районе после того, как в воскресенье подожгли автомобильные шины в знак протеста против того, что силы режима арестовали женщину в этом районе.

Однако глава подразделения военной безопасности режима генерал Луай аль-Али сообщил жителям Дараа, что режим не будет освобождать задержанных, сказал аль-Хурани.

Провинция Деръа была первым районом Сирии, восставшим против правления президента Башара Асада в 2011 году, и стала оплотом оппозиции, пока не была отбита режимом и российскими войсками в 2018 году.

Хотя режим обычно контролирует Деръа, бывшие оппозиционеры с 2018 года вели повстанческую деятельность на низком уровне. Связанные с режимом боевики и ополченцы также безнаказанно нападают на мирных жителей и бывших повстанцев.

По мнению аналитиков, в последние месяцы режим стремился усилить свое влияние в южной провинции.