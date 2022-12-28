Кашмир: полиция заявляет об убийстве четырех повстанцев

Полиция контролируемого Индией Кашмира заявила, что правительственные силы убили четырех подозреваемых боевиков в перестрелке в среду.

Высокопоставленный офицер полиции Мукеш Сингх заявил, что военные перехватили грузовик на окраине города Джамму рано утром в среду после его «необычного движения» по шоссе.

Когда военные начали обыск грузовика, изнутри раздалась стрельба, на которую военные ответили, что привело к перестрелке, сообщил Сингх журналистам.

Полиция заявила, что четверо предполагаемых боевиков были убиты, а власти изъяли из грузовика не менее восьми автоматических винтовок и несколько боеприпасов.

По данным полиции, водитель грузовика скрылся, его поиски ведутся.

Независимых подтверждений предполагаемой перестрелки не было.

Напомним, Кашмир разделен между Индией и Пакистаном , и оба претендуют на спорную территорию полностью.

Повстанцы в контролируемой Индией части Кашмира борются с правлением Дели с 1989 года.

Большинство кашмирцев-мусульман поддерживают цель повстанцев по объединению территории либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны.

Индия настаивает на том, что боевики в Кашмире — это терроризм, спонсируемый Пакистаном. Пакистан отрицает обвинения, и большинство кашмирцев считают это законной борьбой за свободу.

В ходе конфликта были убиты десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и правительственных сил.