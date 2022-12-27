В 2022 году Израиль отправил под домашний арест 600 палестинских детей

По данным Комиссии по делам задержанных и бывших задержанных, в 2022 году израильские суды поместили под домашний арест более 600 палестинских детей .

Комиссия заявила, что израильские силы прибегают к домашнему аресту как средству «наказания» палестинских детей, в основном в возрасте до 14 лет, поскольку израильские законы не разрешают помещать их в тюремное заключение.

Следовательно, суд распоряжается об их содержании под стражей в собственном доме в течение определенного периода времени, в течение которого суд изучает дело задержанного ребенка до вынесения судебного решения.

Судебное разбирательство может длиться от нескольких дней до года до вынесения приговора, и этот период не засчитывается в срок домашнего ареста ребенка-заключенного.

В этот период ребенку не разрешается ходить в школу или посещать медицинские учреждения без присмотра, и он должен носить электронный браслет слежения.

Израильские силы часто применяют эти меры в отношении палестинских детей в оккупированном восточном Иерусалиме.

В 2022 году Израиль в основном применял два вида домашнего ареста к палестинским детям; во-первых, ребенок-заключенный остается в собственном доме в течение определенного периода времени в соответствии с постановлением суда до вынесения приговора.

В таких ситуациях родители часто вынуждены продавать свое имущество и использовать свои сбережения для внесения денег в казну суда в надежде, что власти обеспечат освобождение ребенка.

Палестинские дети также могут быть подвергнуты домашнему аресту за пределами их семейного дома, где они вынуждены оставаться на проживании в другом городе. Семьи вынуждены арендовать вторую недвижимость, если израильские суды налагают такой вид домашнего ареста, что часто приводит к финансовому бремени.

Кроме того, комиссия заявила, что домашний арест часто оставляет детей с мучительными психологическими проблемами, включая беспокойство, поскольку они лишены образования, социального взаимодействия и типичных повседневных событий, которые способствуют развитию ребенка.

Израиль, незаконно оккупировавший Западный берег и Восточный Иерусалим с 1967 года, часто подвергает палестинцев всех возрастов бесчеловечному обращению и неоднократным нарушениям прав человека.