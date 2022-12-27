В КБР убили двух подозреваемых в нападении на военкомат

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ убили двух местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на военкомат. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Как утверждает следствие, ранее судимые 40-летний Мурат Шадов и 55-летний Тимур Маршенкулов планировали напасть на военкомат в городе Чегем. 26 декабря на них завели уголовное дело о подготовке теракта. Силовики решили задержать подозреваемых в лесу на окраине Нальчика, полагая, что они могут быть вооружены и оказать сопротивление.

Как утверждает Baza, перестрелка произошла 26 декабря. Сотрудники ФСБ якобы обнаружили на месте перестрелки автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство. Источник этой информации Baza не называет. Управления МВД и Следственного комитета по Кабардино-Балкарии опубликованные телеграм-каналом данные не комментируют.

Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.

Напомним, что в прошлом июле в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии силовики убили пять человек. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, они якобы "вынашивали намерение совершить террористические преступления". Один из убитых – Хасанби Хупсергенов, родные заявили о следах пыток, обнаруженных на его теле.

Между тем в ФСБ по Дагестану отчитались о задержании местного жителя, который планировал поджечь военкомат в Махачкале. Он заявил, что такое задание ему якобы дали украинские спецслужбы.