Кадыров заказал новые золотые ордена с бриллиантами на 13 миллионов рублей

Власти Чечни заказали 43 ордена имени Ахмата Кадырова за 13,5 млн рублей. Тендеры на изготовление высшей награды республики разместил центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства. Орден имени Кадырова изготовлен из золота и украшен драгоценными камнями. Об этом пишут Кавказ.Реалии.

Первый тендер на поставку 13 орденов оценен в 4 млн рублей, второй – 30 наград за 9,5 млн рублей. Стоимость одного ордена – 315 тысяч рублей. По запросу заказчика орден имени Кадырова должен быть изготовлен из золота 750 пробы и инкрустирован 36 бриллиантами, сапфирами и рубинами.

Оба тендера выиграл индивидуальный предприниматель Иван Гордин из Кировской области. Ранее он уже выигрывал тендеры правительства Чечни – в 2020 году также изготавливал ордена Кадырова на 18 млн рублей и медали памяти Ахмата Кадырова за 9,5 млн рублей.

Большинство награжденных этим орденом – люди из ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Например, им отмечены сразу трое братьев Делимхановых – Шарип, Алибек и Адам.

Недавно награду вручили главарю так называемой "Донецкой народной республики" и бывшему функционеру финансовой пирамиды МММ Денису Пушилину, а также главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.

Примечательно, что все эти многомилионные бирюльки, из золота - которое запрещено для ношения мужчинами уммы - Кадыров заказал на фоне удручающего экономического состояния республики.

Как раз на днях Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Чечня оказались в десятке худших регионов России в рейтинге государственного агентства "РИА Новости" по итогам 2022 года. В рейтинге оцениваются качество жизни населения, социально-экономические условия, рынок труда и другие критерии. У Чечни в этом рейтинге 32 балла и 75 место, хуже ситуация только в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной области и Тыве.



Самое время снова раздать друг другу бриллианты с золотом, ну правда ведь?