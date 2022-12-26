Буча: резня и "русская традиция"

Не так давно многие, включая нас, писали об одиозных словах папы римского о том, что самые жестокие преступления в Украине совершают российские военнослужащие, не принадлежащие к "русской традиции", а чеченцы и буряты.

Многое уже было сказано об этом, но вот на днях подоспело очень наглядное видео-расследование о самой известной из таких бойнь этой войны - том, что происходило в Буче. Журналисты The New York Times пошагово, на основе сверки снимков с показаниями свидетелей, биллинга звонков и вскрытых баз данных установили личности тех, кто совершал расправы над мирным населением на одной из улиц Бучи.

Репортаж содержит тяжелые кадры. Но те, кто к ним готов, могут посмотреть его по ссылке ниже - рассказ идет на английском, но внизу есть русскоязычные титры (если их нет у вас, надо включить эту опцию в настройках): https://youtu.be/7tNEpJt3KsA

Плохая новость для папы римского - среди убийц местного населения в этом репортаже нет никаких чеченцев или бурятов, а все сплошь представители той "русской традиции", которую он хотел вывести из под удара - десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова, из печально известной по аналогичным военным преступлениям Псковской дивизии ВДВ.

Кого-то шокирует то, что они делали, но лишь тех, кто не в курсе - ровно это же они делали и ранее в Чечне. А именно то, что на их языке называется будничным словом "зачистка". Которое в реальной жизни означает уничтожение всего, что вызывает малейшие подозрения или неприязнь в зоне, которая отдана на это время под их власть.

Кого-то шокирует, что носители "русской традиции" такие хладнокровные и даже сладострастные убийства без всякой военной необходимости совершали на этот раз в отношении не кавказцев и мусульман, а славян и христиан, про которых их учат, что это с ними один народ. Но не надо обольщаться - точно так же, если завтра будет дан приказ, они будут убивать жителей не только Бучи, но и каких-нибудь Воронежа или даже Москвы, если там начнутся какие-то беспорядки и им поручат проводить их "зачистку", рассказав, что там живут "предатели родины" и "агенты запада".

Мораль же этой истории такова, что папа римский облажался не только по отношению к чеченцам и бурятам. Он на самом деле оказывает медвежью услугу самим русским, чьи бабушки сейчас звонят в прямые эфиры телепрограм и предлагают вместо русских брать на войну кавказцев, потому что де русским тяжело убивать, а у кавказцев это "в крови". И это типичная картина мира для тех, кто сейчас хочет "денацифицировать" Украину, делая это теми методами, что имели место в Буче и еще много где после нее.

Поэтому, пока ее носители не задумаются о том, что что-то не так с той самой "русской традицией", которую взялся защищать папа римский, ничего хорошего не ждет самих ее носителей. Ведь Украина уже освободилась от нее и скоро погонит ее поганной метлой со всей своей территории. Как и после нее - чеченцы и буряты. И тогда с "псковскими десантниками" один на один останутся именно ее носители. Которым и предстоит выяснить, в чем заключается их "традиция", и что у них "в крови".