В Афганистане женщинам запретили работать в неправительственных организациях

Правительство талибов в Афганистане приказало в субботу всем отечественным и зарубежным неправительственным организациям (НПО) приостановить найм женщин, чтобы не допустить на работу женщин-сотрудниц, согласно письму министерства экономики.

В письме, подтвержденном представителем министерства экономики Абдур-Рахманом Хабибом, говорится, что сотрудницам не разрешается работать до дальнейшего уведомления, поскольку некоторые из них не придерживались установленного администрацией дресс-кода для женщин.

В письме также говорилось, что любая неправительственная организация, уличенная в несоблюдении приказа, будет лишена лицензии на деятельность в Афганистане.

Не сразу стало ясно, относится ли этот приказ к учреждениям Организации Объединенных Наций, которые широко представлены в Афганистане, оказывая услуги в условиях гуманитарного кризиса в стране.

Отвечая на вопрос, касаются ли правила агентств ООН, Хабиб сказал, что письмо относится к организациям, входящим в состав координационного органа Афганистана для гуманитарных организаций, известного как ACBAR. В этот орган не входит ООН, но в него входят более 180 местных и международных НПО.

Однако ООН часто заключает контракты с НПО, зарегистрированными в Афганистане, для выполнения своей гуманитарной деятельности.

Многие наблюдатели опасаются, что это решение вызовет серьезное нарушение в работе гуманитарных НПО, так как значительная часть их сотрудников это женщины.

Потенциальная угроза программам помощи, к которым имеют доступ миллионы афганцев, возникает, когда более половины населения полагается на гуманитарную помощь, и в самое холодное время года в горной стране.

«Никогда не бывает подходящего времени для чего-то подобного… но именно это время очень неудачное, потому что в зимнее время люди больше всего нуждаются, а афганские зимы очень суровые», — сказал заместитель спецпредставителя ООН по Афганистану, координатор по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров.

Это произошло всего через несколько дней после того, как правительство Афганистана приказало закрыть университеты для женщин, что вызвало резкое глобальное осуждение и вызвало протесты и резкую критику в Афганистане.