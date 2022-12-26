Курды Франции: расистское убийство и протесты

По меньшей мере три человека были убиты и еще трое ранены, когда вооруженный человек открыл огонь по курдскому культурному центру в Париже.

Около полудня в пятницу на Rue d'Enghien прозвучали несколько выстрелов, что посеяло панику на улице с небольшими магазинами и кафе в оживленном 10-м округе французской столицы.

Все трое погибших были курдами, сообщил агентству Reuters юрист Курдского культурного центра. Еще трое получили ранения, один из них с травмами, опасными для жизни.

Власти заявили, что 69-летний бывший машинист поезда был арестован в качестве подозреваемого. Прокурор Парижа заявил, что этот человек недавно был освобожден из-под стражи в ожидании суда по делу о нападении на лагерь мигрантов в Париже год назад, и что следователи рассматривают возможный расистский мотив стрельбы.

Ключевые вопросы для французских властей в ближайшие дни включают в себя, почему подозреваемый, идентифицированный как «Уильям М.» французскими СМИ и, как сообщается, родился в Париже, был освобожден условно-досрочно.

Позже в пятницу десятки протестующих вышли на улицы недалеко от места стрельбы. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать разъяренную толпу, когда в полицейских были брошены снаряды, мусорные баки и столы в ресторанах перевернуты, а автомобили повреждены.

Очевидно, что люди здесь считают, что эта стрельба была направлена ​​против них и против их сообщества.

Президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что целью атаки стали французские курды. «Курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом сердце Парижа. Наши мысли с жертвами, людьми, которые борются за жизнь, их семьями и близкими», — написал Макрон в Twitter.

Матильда Пано, парламентская глава крайне левой политической партии «Непреклонная Франция», указала пальцем на ультраправых, назвав это «расистской атакой».

Правый министр внутренних дел Жерар Дарманин был более осторожен в своих формулировках, посетив место нападения. «Нет никаких сомнений в том, что [стрелок] преследовал иностранцев. Нам нужно узнать из судебного расследования, были ли это конкретно курды, на данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих это», — сказал он журналистам.

По словам Дерманина, подозреваемый был членом стрелково-спортивного клуба «и имеет несколько зарегистрированных единиц оружия».

Очевидец Мехмет Дилек рассказал журналистам, что сначала услышал выстрелы, а затем крики из парикмахерской напротив культурного центра. Он добавил, что прохожие обезоружили стрелявшего, когда он перезаряжал оружие.

Владелица магазина в этом районе рассказала AFP, что слышала семь или восемь выстрелов на улице Энгиен в 10-м округе: «Это была настоящая паника. Мы заперлись внутри».

Курдский общественный центр Center Ahmet Kaya используется благотворительной организацией, которая работает над интеграцией курдского населения в районе Парижа.

Члены курдской общины в Париже заявили, что недавно были предупреждены полицией об угрозах курдским целям, и потребовали справедливости после стрельбы.

Курдские лидеры также призвали к лучшей защите своей общины, что является темой для курдов во Франции после громкого убийства трех курдских женщин десять лет назад.

«Курды, где бы они ни жили, должны иметь возможность жить в мире и безопасности», — заявила мэр Парижа Анн Идальго в Twitter. «Сейчас, как никогда раньше, Париж на их стороне в эти темные времена».

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение в Twitter. «Ужасный поступок потряс сегодня Париж и Францию», — сказал он. «Мои мысли с жертвами и их семьями».

Между тем протестующие курды столкнулись с полицией в Париже, где сотни людей собрались, чтобы призвать к справедливости после стрельбы.

Телевизионные кадры в прямом эфире в субботу показали, как протестующие бросали камни и снаряды в полицию, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы, собравшейся ранее на площади Республики, традиционном месте проведения демонстраций в городе.

Машины были перевернуты, как минимум одно транспортное средство было сожжено, повреждены витрины магазинов и возникли небольшие пожары.

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что протесты внезапно переросли в насилие, но пока неясно, почему. Выступая на новостном канале BFM TV, Нуньес сказал, что несколько десятков протестующих несут ответственность за насилие, добавив, что было 11 арестов и около 30 легких травм.

В репортаже с акции протеста корреспондент Al Jazeera Усама бин Джавид сказал, что члены курдской общины были разочарованы, многие из которых считают, что они стали преднамеренными жертвами нападения в пятницу.

«Они до сих пор ищут ответы у полиции: почему они так долго не приезжали, почему не назвали это терактом и почему не обеспечили охрану культурного центра, о чем просили ранее ," добавил он.

«Здесь люди призывают к справедливости, и они хотят ее сейчас», — сказал бин Джавид.

Начальник парижской полиции встретился с членами курдской общины, чтобы развеять их опасения перед субботним митингом.

В этом контексте нельзя не отметить еще одну вещь, а именно недальновидность Анкары. Почти все турецкие СМИ и официальные лица сейчас ухватились за факты беспорядков на улицах Парижа под флагами РПК. Но уже тот факт, что эти беспорядки их волнуют гораздо больше, чем три убитых курда, явно толкает курдов во всем мире как можно дальше от Турции и как можно ближе к РПК. Если бы турецкая сторона относилась к насилию против курдов (многие из которых родом из Турции) с таким же вниманием, с каким отслеживает случаи туркофобии в Европе, возможно тогда РПК и не превратилась бы в ведущую организацию курдской диаспоры, а курды бы выходили под флагами с полумесяцем, а не с коммунистической звездой.