Раис без Джумхуриета: чему учит лишение Татарстана суверенитета

Итак, вчера татарстанские депутаты одобрили потребованные от них поправки в республиканскую конституцию, утвердив среди прочего новое название главы Татарстана - Раис.

Рустем Минниханов выиграл себе немного времени - до 2025 года он все еще будет оставаться президентом Татарстана, так как избирался на эту должность. Но в следующий раз должен выбираться уже не Президент, а Раис Татарстана.

Словом, как мы уже писали не раз, татарстанский истеблишмент пытается надышаться перед смертью - расчет на то, что татарская хитрость сумеет опровергнуть русскую поговорку "перед смертью не надышишься". Или как у ходжи Насретдина, что к 2025 году или ишак сдохнет, или падишах - в данном случае, путинская Россия или остатки государственности Татарстана.

Многие сейчас спорят о названии "Раис", принятом в качестве альтернативы упраздненному Президенту.

Пытающиеся оправдать этот "хитрый ход" Казанского Кремля указывают на то, что в арабском мире это слово воспринимается как название главы государства и таким образом в Исламском мире его статус только возрастет.

Им в этом подыгрывают русские великодержавные шовинисты, для которых любое национальное название выглядит как сепаратизм - им нужны только губернаторы или унифицированные "главы регионов".

Однако за деревьями, а точнее за одним деревом, не замечается лес. А именно то, что одновременно с переименованием должности главы Татарстана в очередной раз с потрохами сданы остатки его и так номинальной государственности.

Самое главное - ликвидировано гражданство республики, которое впрочем и без того уже давно не фиксировалось (в 90-е годы у граждан Татарстана был свой вкладыш в паспорта).

Народ Татарстана перестал быть источником его суверенитета.

Отменена статья 15 конституции Татарстана: "1. Республика Татарстан отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами. 2. В Республике Татарстан пропаганда войны запрещается". Тут без комментариев, понятно почему.

Словом, Раис у Татарстана еще останется. Но уже без Джумхуриета - именно так в арабском мире, на котором сейчас ссылаются сторонники нового названия, называется Республика.

Республиканской государственности, ассоциированной с Российской Федерацией Татарстан, Татарстан последовательно лишали все последние годы. И в очережной раз это сделали сейчас под занавес уходящего - видимо, как новогодний подарок тем, для кого это праздник. Остался только последний - ликвидация самого названия Республики Татарстан и переименование ее в Казанский край уже с полноценным Губернатором.

Впрочем, отметим, что в отмене положения об отвержении насилия и войны как средства разрешения споров, видимо, есть свой глубокий исторический смысл. Ведь в 90-е годы оно было принято в рамках курса казанского Кремля на достижение суверенитета, хоть и ограниченного, но зато мирного в отличие от Ичкерии. Однако печальная участь этого "мирного ограниченного суверенитета" показывает правоту классика, перефразируя которого можно сказать, что лишь тот суверенитет чего-нибудь стоит, который может себя защитить. В том числе и с оружием в руках.

Поэтому возвращая в будущем суверенитет республики и такие его атрибуты как гражданство, татарстанцам вряд ли стоит возвращать в конституцию этот пацифистский пункт. Да, самим к войне как к средству разрешения споров прибегать не стоит. Но когда рядом с тобой такой сосед, всегда нужно быть готовым к тому, что свою республику и независимость потребуется защищать с оружием в руках.

И это урок из нынешних событий тем, кому снова выпадет шанс обрести суверенитет и республику. Неважно, как будет называться ее глава.