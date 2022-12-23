Теракт в Пакистане: погиб полицейский, несколько человек ранены

В результате взрыва автомобиля террористом-смертником на контрольно-пропускном пункте в столице Пакистана Исламабаде погиб по меньшей мере один полицейский и несколько человек получили ранения.

Вооруженная группа Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), также известная как пакистанские талибы, взяла на себя ответственность за нападение в пятницу в текстовом сообщении, отправленном репортеру информационного агентства Reuters.

Взрыв произошел недалеко от штаб-квартиры полиции на главной дороге, ведущей к правительственным зданиям, в которых расположены парламент страны и офисы. По последним данным, в результате взрыва пострадали четверо полицейских и двое мирных жителей.

Автомобиль, который использовался при нападении, был начинен взрывчаткой и направлялся к особо важной цели в Исламабаде, говорится в заявлении министерства внутренних дел, без каких-либо подробностей.

«Наша первоначальная информация говорит о том, что в машине находились мужчина и женщина», — заявил журналистам начальник оперативной полиции Исламабада Сохаил Зафар. По его словам, машина не остановилась на контрольно-пропускном пункте, когда полиция пыталась ее остановить.

«Когда они преследовали ее, люди в машине взорвались. Это был взрыв смертника», — добавил Зафар.

Министр внутренних дел Рана Санаулла заявил телеканалу Geo News, что «если бы машина достигла своей цели, она нанесла бы большие потери».

По словам министра, столица находится в состоянии повышенной готовности из-за угроз такого нападения, и благодаря своевременному вмешательству была предотвращена крупная трагедия.

ТТП борется с правительством Пакистана с 2007 года и осуществила десятки нападений, направленных против гражданских лиц и силовиков по всей стране.

В прошлом месяце они объявили об окончании режима прекращения огня, согласованного с правительством в июне.