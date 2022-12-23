Талибы объяснили запрет на получение женщинами высшего образования

Министр высшего образования в правительстве Афганистана, Неда Мохаммад Надим, назвал четыре причины, побудившие приостановить занятия для студенток афганских вузов. Его слова приводит TOLOnews.

Надим заявил, что:

- студентки часто не соблюдали требование носить хиджаб;

- приезжали из провинций в вуз и передвигались по общежитию без сопровождения мужчин;

- учились совместно с лицами мужского пола;

- получали специальности, обучение женщин которым противоречит исламскому праву и ущемляет достоинство афганцев. Это, к примеру, направления, связанные с машиностроением и сельским хозяйством.

Комментируя реакцию международного сообщества на запрет на обучение женщин в вузах, Надим заявил, что оно не должно вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Представитель министерства высшего образования Зиаулла Хашми написал в четверг в Твиттере, что на этой неделе состоится пресс-конференция, чтобы объяснить свое решение.

В связи с этим по-прежнему остается вопрос, а зачем тогда проводили вступительные экзамены совсем недавно? И не лучше ли как-то организовать раздельное обучение (не говоря уже о ношении хиджаба), вместо того, чтобы просто закрывать вузы для студенток? Что мешает собирать студенток в отдельных аудиториях, отдельных общежитиях?

Тем временем не согласные с решением новых властей Афганистана девушки и женщины стали проводить акции протеста. В Кабуле 22 декабря на улицы вышли десятки несогласных. Они призвали предоставить женщинам доступ к образованию и работе, заявив, что будут продолжать протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Активистки из Талокана (центр провинции Тохар) сообщили BBC, что талибы арестовали несколько участниц протеста и журналистов.

Между тем министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило «удивление и сожаление» по поводу того, что афганским женщинам отказывают в университетском образовании. В заявлении, сделанном поздно вечером в среду, министерство заявило, что это решение вызвало «удивление во всех исламских странах». Свое недовольство выразили Турция и Катар.