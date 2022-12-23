Марокко: превратить спортивный успех в политический

Марокко надеется, что беспрецедентный успех марокканской сборной на чемпионате мира помогут стране завоевать друзей и оказать влияние на людей, особенно среди арабской общественности, выступающей против сближения с Израилем в 2020 году.

Поддержка "Атласских львов" резко возросла, когда они пробились в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре, став первой арабской и африканской командой, добившейся такого успеха.

Их популярности на арабских улицах способствовали игроки и болельщики, размахивавшие палестинскими флагами после марокканских побед, что наблюдали миллионы телезрителей по всему миру.

Это, в свою очередь, стало дипломатическим переворотом Марокко против заклятого соперника и соседа Алжира, который на протяжении десятилетий считал себя главным защитником палестинского дела в Северной Африке.

Всего два года назад Рабат вызвал критику в арабском мире за восстановление связей с Израилем.

Но эксперт по международным отношениям Таджеддин Хуссаини говорит, что это соглашение, являющееся частью ряда соглашений о нормализации при посредничестве США, получивших название «Авраамического соглашения», «не означает, что Марокко отвернулось от дела палестинцев».

«Национальная команда и болельщики подтвердили это только что в Катаре», — сказал он, отметив, что палестинцы даже сочиняли кричалки, прославляющие марокканскую команду.

Сделка о нормализации была широко отвергнута марокканской общественностью.

Но дипломатические успехи Марокко выходят далеко за рамки дела Палестины и арабского мира.

«Необычайное участие Марокко в чемпионате мира, конечно же, укрепило имидж страны, которая годами использует мягкую силу, чтобы оставить свой след на международной арене», — говорит эксперт по спортивной политике Монсеф аль Язги.

Он добавил, что королевство уже имеет опыт использования «футбольной дипломатии» для укрепления своих связей с африканскими странами, подписав не менее 30 соглашений о сотрудничестве с другими федерациями.

Победная серия Марокко собрала восторженных фанатов от Южной Африки до Туниса, где болельщики проигнорировали кипящую дипломатическую ссору с Рабатом из-за спорной территории Западной Сахары.

Даже в конкурирующем Алжире, где этот вопрос вызывает еще более ожесточенные споры, публика приняла «Атласских львов» близко к сердцу, хотя официальные СМИ умалчивали о достижениях команды.

По словам французского историка Пьера Вермерена, неожиданный успех команды «привлек внимание людей».

«Это принесло Марокко крупную символическую победу над Алжиром, а также символическую, спортивную и политическую месть своим соседям», — сказал он, сославшись на победы над соседней Португалией, а также над Испанией.

Марокко десятилетиями мечтало

Марокко также надеется превратить свой высокий статус в экономические выгоды, особенно для туризма.

Этот сектор является одним из крупнейших работодателей в стране, но он пострадал из-за пандемии Covid-19 и глобального экономического спада, усугубленного вторжением России в Украину.

Королевство еще не увидело возвращения к 13 миллионам туристов, которых оно приветствовало в 2019 году.

Лахсен Зелмат, глава национальной федерации отелей FNIH, сказал, что у Марокко есть «прекрасная возможность».

Успехи команды «сделали нас очень заметными», сказал он, отметив, что Марокко «знакомо западноевропейцам, но не обязательно туристам из Азии или Латинской Америки».

«Сегодня мы стали известны во всем мире, но нам нужно будет много работать, чтобы максимально использовать эту неожиданную огласку».

В то время как футбольные победы временно отвлекли многих марокканцев от их экономических проблем, отдых для "Атласских львов, которые вернулись домой во вторник, скоро закончится.

Еще неизвестно, окажет ли успех страны на чемпионате мира по футболу долгосрочное влияние на экономику страны.

В последние дни имидж Марокко был несколько запятнан, поскольку бельгийская полиция расследует обвинения в том, что королевство и Катар покупали влияние в Европейском парламенте.

Принимающий чемпионат мира Катар отрицает какие-либо правонарушения, в то время как Марокко не дает официального ответа.