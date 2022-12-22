В Афганистане запретили высшее образование для женщин

Власти Афганистана во вторник запретили университетское образование для женщин по всей стране. По мнению многих наблюдателей, талибы "показывают свое истинное лицо" и остаются столь же бескомпромиссными, как и в 90-х, продолжая подавлять право афганских женщин на образование и свободу.

Несмотря на обещание более мягкого режима, когда они захватили власть в прошлом году, талибы ужесточили ограничения во всех аспектах жизни, игнорируя международное возмущение.

«Вы все проинформированы о необходимости немедленного выполнения упомянутого приказа о приостановке обучения женщин до дальнейшего уведомления», — говорится в письме, направленном всем государственным и частным университетам и подписанном министром высшего образования Недой Мохаммадом Надимом.

Представитель министерства Зиаулла Хашими, опубликовавший письмо в Твиттере, подтвердил приказ в текстовом сообщении AFP .

Запрет на высшее образование вступает в силу менее чем через три месяца после того, как тысячи девушек и женщин сдали вступительные экзамены в университеты по всей стране, и многие из них стремятся выбрать преподавание и медицину в качестве будущей карьеры.

После возвращения талибов к власти университеты были вынуждены ввести новые правила, в том числе гендерно разделенные классы и входы, в то время как женщинам могут преподавать только женщины-профессора или старики.

Большинству девочек-подростков по всей стране уже запретили возвращаться в средние школы, что серьезно ограничило поступление в университеты.

Ряд наблюдателей сообщают, что в самом руководстве талибов существуют разногласия относительно женского образования. Возможно именно с этим связана хаотичная политика талибов.

Так год назад талибы разрешили начальные школы и университеты для девочек, но при этом запретили средние школы. В марте этого года ожидалось, что девочки вернутся в школы. но этого так и не произошло.

Несколько представителей талибов заявляют, что запрет на среднее образование носит временный характер, но они также выдвинули целый ряд оправданий для закрытия школ - от нехватки средств до времени, необходимого для перестройки учебного плана в соответствии с исламскими принципами.

Два месяца назад были организованы вступительные экзамены в университеты, после чего были зачислены около 30 тысяч студенток. Теперь им всем запрещено учиться.

В сочетании с экономическим давлением несколько семей, опрошенных AFP в прошлом месяце, сказали, что обеспечить будущее своих дочерей через брак было лучше, чем сидеть дома без дела. Поэтому многих девушек, которые рассчитывали учиться, просто выдают замуж.

Между тем международное сообщество сделало право на образование для всех женщин камнем преткновения в переговорах о помощи и признании режима талибов.

«Международное сообщество не забыло и не забудет афганских женщин и девочек», — говорится в сентябрьском заявлении Совета Безопасности ООН.

Турция в четверг призвала талибов отменить свое решение, запрещающее женщинам получать университетское образование, назвав его «ни исламским, ни гуманным».

В общем, талибам давно пора определиться с этим вопросом. Либо открывать школы и университеты для женщин, пользуясь опытом, который уже есть у других мусульманских стран (Пакистан, Саудовская Аравия, Малайзия). Либо же четко заявить, что образования для женщин не будет.