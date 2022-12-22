Западный берег: палестинский футболист убит израильскими войсками в ходе ночного рейда

Израильские силовики застрелили палестинского футболиста ночью в четверг во время рейда в оккупированном городе Наблус на Западном берегу.

23-летний Ахмад Атеф Дарагама был убит израильтянами, когда толпы палестинцев вышли на улицы, чтобы противостоять вторжению поселенцев, охраняемых армией, на религиозное место гробницы Иосифа.

Дарагама из соседнего города Тубас был профессиональным футболистом, игравшим на позиции атакующего полузащитника в футбольном клубе Такафи Тулкарм.

Он был убит в ходе уличных столкновений между палестинцами и израильской армией. Неизвестно, принимал ли он сам участие в столкновениях.

Израильская армия заявила, что палестинцы бросали взрывчатку и открыли огонь по солдатам, которые открыли ответный огонь, после чего «подозреваемые были ранены».

Друг Дарагамы, Ахмед Раджуб, оплакивал его смерть в посте на Facebook, и сообщил о «печальным дне ​​для палестинского спорта».

«Мечты и надежды звезды палестинского футбола были украдены расистской и фашистской оккупацией», — сказал Раджуб.

Дарагама был лучшим бомбардиром команды Такафи Тулкарм в Премьер-лиге Западного берега 2022/2023 с шестью голами.

Такафи Тулькарм, который занимает шестое место в лиге, отдал дань уважения футболисту в посте на Facebook.

«Футболистов почитают и прославляют во всем мире, а в Палестине их убивают израильские оккупационные силы», — заявил местным СМИ менеджер команды Сабах Сабах.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайех призвал руководство мирового футбола ФИФА осудить Израиль за убийство Дарагамы.

В этом году израильские силы убили более 160 палестинцев на оккупированном Западном берегу, что является самым высоким числом погибших в регионе за год со времен Второй интифады.