Умирать дорого: мусульмане Нью-Йорка не знают, где хоронить своих близких

Когда у нью-йоркского мусульманина Мохаммада Абдуллаха в прошлом году заболел, он выразил только одно желание. Он не хотел, чтобы его тело было доставлено в Пакистан для захоронения. Он хотел быть похороненным в Нью-Йорке, где жена и дети, которых он оставлял после себя, могли бы легко навестить его. И поэтому, когда он умер месяц спустя, Абдуллах выступил, чтобы исполнить последнее желание своего отца.

Но это было нелегко. О проблемах, с которыми сталкиваются мусульмане крупнейшего мегаполиса США, пишет издание Middle East Eye.

В Нью-Йорке проживает более миллиона мусульман, но нет кладбища только для мусульман. Есть кладбища, которые предоставляют участки для мусульман. Но после пандемии Covid-19 стоимость участков для кладбищ резко возросла, и мечети больше не имеют возможности покупать участки для массовых захоронений по более низкой цене.

Кладбище Мемориального парка Вашингтона — одно из самых больших кладбищ в Нью-Йорке, на котором есть участки для мусульман. По словам представителя, могила в настоящее время стоит 9500 долларов. У людей есть возможность внести первый взнос в размере десяти, двадцати или тридцати процентов и выплатить остальное через 84 месяца. Ожидается, что цены скоро вырастут, и это сильно беспокоит мусульман в Нью-Йорке.

Когда мусульмане умирают в Нью-Йорке, их, скорее всего, либо хоронят на кладбище Мемориального парка Вашингтона, либо отправляют в Нью-Джерси, где есть два кладбища только для мусульман. Выбор стоит между дорогой могилой, путь к которой займет около 1,5 часов от Бруклина до Лонг-Айленда, или поездкой в ​​​​соседний штат. Каждый раз приходится платить за проезд.

Поскольку Абдуллах живет в Квинсе, он решил, что время от времени ездить на Лонг-Айленд, чтобы вознести молитвы у могилы отца, будет гораздо удобнее, чем ездить в Нью-Джерси.

«Я звучу болезненно, когда использую слово «удобство» в отношении захоронения мертвых, но это правда», — сказал он.

«Я хочу посещать его могилу, пока я жив. Я хочу, чтобы мои дети посещали меня, а также внуки. Стоимость была огромной. Но он был моим отцом, и я сделал бы для него все, что угодно».

Хуршид Анвар — президент Исламской ассоциации Лонг-Айленда, расположенной в Селдоне, примерно в 105 км к востоку от Нью-Йорка. Он говорит просто: «У нас проблема».

«Наше население увеличилось примерно в десять раз за последние 10-20 лет. Это означает, что умирает больше людей», — сказал он.

Он говорит, что его мечеть, наряду со многими другими, купила сотни участков на кладбище в Нью-Йорке. Поэтому, когда человек в их сообществе умрет, это будет намного дешевле, чем если бы человек пошел сам на кладбище, чтобы купить участок. Но после пандемии и большого количества смертей за это время кладбище теперь дает участки только отдельным лицам. Стоимость одной могилы до Covid составляла около 4000 долларов. Сейчас стоимость увеличилась более чем в два раза.

«В результате мы перестали дарить могилы живым людям. Некоторые люди заказывают, чтобы их похоронили рядом с их близкими. Но сейчас мы отговариваем людей от этого», — сказал он.

Вместо этого его мечеть поощряет людей хоронить своих близких в Нью-Джерси. Но это представляет проблему для тех, чьи члены семьи уже похоронены в Нью-Йорке, поскольку они будут настаивать на возвращении на это кладбище.

Так почему же это проблема возникла только сейчас? Это потому, что сейчас мусульмане глубоко укоренились в этой стране и в этом регионе.

Анвар объясняет, что когда мусульмане впервые приехали в Нью-Йорк, они не думали о строительстве кладбища, потому что не собирались оставаться здесь и растить детей. Но теперь все поменялось с появлением новых поколений.

"Теперь, когда эти люди стареют, мы видим больше смертей. И эти люди не хотят, чтобы их хоронили дома. Это наша земля. Члены семьи хотят, чтобы их старейшины были похоронены там, где они сейчас живут."

Открыть новое кладбище в штате Нью-Йорк, особенно в самом Нью-Йорке, нелегкою. Было несколько организаций и частных лиц, которые пытались это сделать в течение многих лет. По словам Скотта Ниммо из Исламской службы захоронения в Нью-Йорке, главная проблема с открытием кладбища заключается в том, что оно никому не нужно.

«Никто не хочет иметь кладбище на заднем дворе. Ни один город этого не хочет», — сказал он MEE.

Он объяснил, что это сильно повлияло на похоронные бюро в Нью-Йорке. Люди не могут позволить себе похороны. По его словам, похоронные бюро берут очень небольшую плату, в то время как кладбище будет взимать в три-четыре раза больше за похороны.

«Раньше в городе было 50 похоронных бюро, а сейчас их меньше 20», — сказал он.

Он добавил, что штат Нью-Йорк разрешил кладбищам повышать цены, «вплоть до того, что это стало смешным». И из-за этого людям стало труднее хоронить своих близких. Также трудно открыть новое кладбище из-за законов о зонировании.

Итак, каково решение? Мусульмане Нью-Йорка должны переехать в Нью-Джерси, говорит он.

«Но многие люди не хотят этого делать. Так что решения нет».

Все сводится к одному вопросу: готовы ли вы заплатить 10 000 долларов, чтобы похоронить близкого человека в Нью-Йорке?

В то время как ответ для Абдуллаха был положительным, для Османа Хасана из Исламской международной похоронной службы ответ отрицательный.

«В конце концов, ничто не поможет вам в могиле, кроме ваших дел. Что еще вы берете с собой?» - говорит Хасан.

По его словам, было много разговоров о расширении и создании мусульманских секций на различных немусульманских кладбищах по всему городу и штату. Буквально в прошлом месяце ему позвонили с кладбища в Статен-Айленде и сообщили, что они не возражают против мусульманской части, но им нужно найти деньги, чтобы инвестировать в уборку, строительство и захоронение.

Например, мусульманское захоронение дешевле, чем христианское. По словам Хасана, для христианских захоронений людям требуются гробы — ящики для погребения из металла, дерева или стекловолокна, которые стоят больших денег, а также надгробие, бальзамирование и осмотр тела.

Когда Сэмюэл Кингстон хоронил своего брата в Нью-Йорке, он понял, что расходы могут возрасти до 12 000 долларов. Чем сложнее гроб, тем он дороже. То же самое верно и для надгробия. Сэмюэл говорит, что это одна из причин, из-за которой люди решают пойти по пути кремации, потому что в конечном итоге это экономит тысячи денег. На похороны брата его семья потратила около 9000 долларов.

"Говорить о смерти таким образом больно. Но такова реальность. Когда умирают члены нашей семьи, мы, конечно, собираемся взять на себя расходы и сделать все возможное, чтобы убедиться, что они готовы к загробной жизни".

«На самом деле это одна из причин, по которой наши старики начинают копить деньги на свои похороны, когда они живы. Но когда это кто-то молодой, как мой брат, это приходит к вам неожиданно».

Процесс захоронения человека также отличается от религии, и Ислам предлагает самый простой процесс. Вот почему с точки зрения бизнеса, которым на самом деле является кладбище, они не зарабатывают столько денег на мусульманских похоронах, и поэтому они завышают цены, рассказали MEE различные распорядители похорон.

«Я думаю, что решение состоит в том, что мусульманская община должна собраться вместе и собрать много денег, чтобы мы могли открыть доступное по цене мусульманское кладбище», — сказал он. "Это не просто. И это много денег. Это также требует одобрения со стороны государства и привлечения политиков. Но оно того стоит".