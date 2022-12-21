Одна война и два мира

Вчерашние визит Зеленского на самый горячий участок фронта в Бахмут и его встреча с военными героями, с одной стороны, и прием Путиным в Кремле пропагандистской помойки, наглядно показали, как в одной идущей у них войне отличаются два президента и их страны и общества.

Российская пропаганда только и внушает россиянам, что они несут с собой традиционные, семейные и мужские ценности, в том числе воинской доблести и чести, противостоя всяких разложившимся геям.

Но зададимся вопросом, а кто им нагляднее соответствует - президент, который уже не раз посещал прифронтовые территории, находясь в гуще своих воинов, и имеющий крепкую семью, или накачанный ботоксом на удлиненных подошвах персонаж, который прятался от всех в коронавирус, принимал гостей за комически-длинным столом, боящийся не то, что приблизиться к линии фронта, но и даже выйти к своему народу, встречи с представителями которого имитируются сотрудниками ФСО, и о семье которого, если она есть, ничего неизвестно?

Вопрос риторический, но к счастью для Украины и к сожалению для России, ответ на него отражает разницу не только и не столько в двух президентах, сколько в обществах, которые они представляют. Потому что, украинское общество требует, чтобы его президент служил ему и разделял с ним его риски, при том, что они возникли не по его вине. Ведь до последнего момента Зеленский пытался предотвратить войну и неоднократно звонил Путину, который отказывался от разговора, в последний раз - в ночь накануне ее начала. Российское же общество или поддерживает или просто терпит (50 на 50, наверное) президента, который ввергнув его в войну, бросив в ее мясорубку сотни тысяч россиян, не приближаясь к фронту, с довольным видом награждает таких же как он разжигателей этой войны, зарабатывающих миллионы на людских горе и страданиях.

Меж тем, по словам как президента Зеленского, так и ряда западных экспертов, потери России убитыми в этой войне приблизились к 100 тысячам человек, что уже превышает ее военные потери в Афганской, обеих Чеченских и Сирийской воинах.

Да, значительны они и у украинцев. Но украинцы хорошо знают, за что воюют - за буквально свою землю и буквально свою свободу, за то, чтобы иметь ответственную перед ними власть, которую могут сменить на ближайших выборах и за то, чтобы не превратиться в бесправных и бесхребетных рабов ботоксного черта и его циничных пропагандистов.

А о том, за что воюют россияне, говорит недавно вышедшая серия роликов, рекламирующих набор на войну по контракту ради того, чтобы купить дочке айфон, или помочь деду свести концы с концами - ведь в "поднявшейся с колен" при Путине России у миллионов российских мужчин другой возможности сделать этого нет.

Впрочем, в ответ на издевательства над этими роликами кремлевские пропагандисты попытались изобразить дело так, как будто бы это дело рук украинского ЦИПСО (Центра Специальных Информационно-Психологических Операций). Но в очередной раз сели в лужу, когда было доказано, что и сняты они в России, и сыгравшие в них актеры живут в ней.

Меж тем, что точно является инсценировкой, так это посещение "зоны СВО" Путиным, о котором задним числом было объявлено вчера в ответ на кадры с Зеленским из Бахмута. Как это подробно расписало информационно-аналитическое "Агентство.Новости", к зоне боевых действий ботексный даже не приближался, выдав за ее посещение кадры совещаний из тыла (https://t.me/agentstvonews/2162).

Потемкинские деревни - это суть России. За них и воюют, умывая кровью себя и других.