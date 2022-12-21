Верховный суд РФ пересмотрит дела осужденных чеченцев после решения ЕСПЧ

Верховный суд России возобновил производство по уголовному делу уроженцев Чечни Докки Джантемирова, Султана Мациева, Шамсудина Салаватова и Висхана Хабибулаева, осужденных в 2008 году Ленинским судом Грозного по террористическим статьям. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Все осужденные, кроме Хабибулаева, были приговорены к пожизненному лишению свободы. Основанием для пересмотра приговора стало удовлетворение в январе 2022 года Европейским судом по правам человека иска осужденных с жалобами на ход следствия.

По версии следствия и суда, в декабре 1999 года Мациев стал членом группировки Мусы Садаева, который подчинялся Хаттабу, и уже через два месяца создал собственную группу, в которую вошли Джантемиров, Салаватов и Хабибулаев. Через год они сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" вертолет с офицерами Генштаба. В результате погибли начальник 2-го управления главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков, замначальника главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев, а также еще 11 человек.

Кроме того, группа Мацуева обвинялась в ряде терактов и убийстве начальника отдела экономической безопасности УФСБ России по Чечне Юрия Евсея.

Сами осужденные заявляли, что признательные показания они давали под пытками. В возбуждении уголовного дела по этому факту им отказали. В сентябре 2020 года этот отказ был отменен прокурорским постановлением, дело направили на новую проверку, но Следком вновь не увидел состава преступления.

В постановлении Верховного суда о возобновлении рассмотрения уголовного дела цитируется решение ЕСПЧ, в котором указано, что у Европейского суда "имеются достаточные основания полагать, что утверждения заявителей о жестоком обращении являются достоверными", т.к. с 2003 по 2006 год они содержались в оперативно-розыскном отделе Северо-Кавказского оперативного управления ГУ МВД России по ЮФО, "в котором, как установлено по другим рассмотренным делам, имело место жестокое обращение с другими лицами, содержащимися под стражей".

Приговор осужденным тем не менее пока остается в силе.

Напомним, что это далеко не первый такой случай. Адвокаты и правозащитники в России отмечают, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.