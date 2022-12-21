ЧМ-2022: марокканскую сборную встречают как героев

Марокканская национальная футбольная команда вернулась домой, где их встретили как героев: десятки тысяч радостных болельщиков вышли на улицы, чтобы подбодрить их после того, как игроки превзошли самые смелые ожидания страны и заняли четвертое место на чемпионате мира в Катаре.

Болельщики заполнили площади и выстроились вдоль проспектов и улиц в столице Рабате и ее окрестностях во вторник.

После того, как самолет команды приземлился во вторник, игроки в одинаковых темно-синих костюмах проехали на автобусе с открытым верхом по главным улицам столицы, а некоторые размахивали марокканским флагом перед своими болельщиками. Тем временем болельщики жгли файеры, размахивали флагами и танцевали.

Королевский двор заявил в понедельник, что король Мухаммед VI примет команду во дворце в Рабате, «чтобы отпраздновать их великое историческое достижение».

Марокканская команда, известная как «Атласские львы», вошла в историю, став первой арабской и африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира, впервые организованного арабской страной в Катаре.

На групповом этапе «Атласские львы» одержали ошеломляющую победу со счетом 2:0 над Бельгией в захватывающем матче на стадионе «Аль-Тумама». Они затем обыграли Испанию со счетом 3: 0 в серии пенальти после нулевой ничьей, прежде чем выбить Португалию в четвертьфинале с потрясающей победой со счетом 1: 0.

Попутно они заслужили множество похвал на протяжении всего турнира за свою энергию, сильную защиту и атакующее чутье.

Их мечта о конечной победе в соревновании закончилась поражением в полуфинале со счетом 2: 0 от Франции (чемпиона 2018 года), за которым последовало поражение со счетом 2: 1 в матче за третье место против Хорватии, и в конечном итоге они заняли четвертое место.

Марокко была единственной командой с Ближнего Востока и Северной Африки, которая попала в число 16 последних после того, как Катар, Иран, Тунис и Саудовская Аравия выбыли на групповых этапах.

Их успех на чемпионате мира этого года широко отмечался на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в мусульманском мире.

В честь своих крупных побед марокканская команда в знак празднования размахивала палестинским флагом. Несмотря на то, что Палестина не прошла квалификацию для участия в турнире, ее национальный флаг был вездесущим символом на протяжении всего мероприятия.

«Если бы кто-то сказал мне перед турниром, что мы сыграем семь матчей в Катаре, мы были бы счастливы», — сказал BeIN Sports главный тренер сборной Марокко Валид Реграги.

«Все марокканцы, африканцы и арабы видели, как боролась эта команда, и хотели сделать страну счастливой… Постараемся вернуться через четыре года», — добавил тренер.