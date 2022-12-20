Палестинский лидер Абу Хамид умер в израильской тюрьме из-за «медицинской халатности»

Палестинский лидер Насер Абу Хамид скончался в израильском заключении после нескольких месяцев медицинского пренебрежения и отказа в лечении рака.

Соучредитель Бригады мучеников Аль-Аксы скончался через несколько часов после того, как Израиль наконец разрешил его семье посетить его. В то время Абу Хамид уже был в коме.

Его состояние уже значительно ухудшилось, когда израильские тюремные службы перевели его в израильскую больницу из тюрьмы Рамле.

Состояние здоровья заключенного ухудшалось с августа 2021 года, когда он начал страдать от болей в груди.

Выяснилось, что у Абу Хамида рак легких, а из его груди в итоге удалили опухоль — после этого его перевели в другую тюрьму в Ашкелоне.

После операции рак вернулся. По данным палестинских правозащитных групп, врачи признали необходимость химиотерапии, но Абу Хамиду отказывали в лечении до тех пор, пока болезнь не начала быстро распространяться в его организме.

Несмотря на то, что было уже ясно, что Абу Хамиду осталось жить совсем немного, ему было отказано в освобождении, чтобы он мог быть со своей семьей, несмотря на рекомендации израильских медицинских работников.

По меньшей мере 73 палестинских заключенных погибли из-за халатности врачей во время содержания под стражей в израильских тюрьмах с 1967 года, сообщил Клуб палестинских заключенных.

Насер Абу Хамид был заключен в тюрьму Израилем семь раз за свою плодотворную жизнь как один из основателей Бригад мучеников Аль-Акса, вооруженного крыла политического движения ФАТХ.

Он был приговорен к пожизненному заключению за участие во Второй палестинской интифаде и оставался в израильской тюрьме с 2002 года.

Он умер в присутствии своей семьи и охранников израильской тюрьмы.

«Слава Богу, я и его братья смогли увидеть его и попрощаться с ним», — сказала мать Абу Хамида палестинскому радио во вторник утром, добавив, что надеется, что его тело будет передано для захоронения.

Выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре, Махмуд Аббас сказал, что палестинцы говорили «героическому заключенному Насеру Абу Хамиду и его товарищам, что близится рассвет и пора сломать их цепи».