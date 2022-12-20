В Махачкале требовали прекратить репрессии в отношении Абдулмумина Гаджиева и Хаджи Мурада Доного

В Махачкале прошли одиночные пикеты против преследования журналиста Абдулмумина Гаджиева и историка Хаджи Мурада Доного, сообщают Кавказ.Реалии.

Учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов пикетировал с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Он требовал закрыть уголовное дело против своего коллеги, обвиняемого в финансировании терроризма.

Пикетировавший журналист Идрис Юсупов требовал прекратить преследование ученого, исследователя Кавказской войны Хаджи Мурада Доного, у которого недавно прошел обыск.

Силовики в гражданской одежде требовали от Юсупова и Камалова проехать с ними в отдел полиции. Участники акции настаивали, что могут дать объяснения на месте.

Одиночные пикеты, инициированные редакцией "Черновика" в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, проходят в Махачкале каждый понедельник уже более трех лет. Напомним, что Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года. По версии следствия, он связан с проповедником Абу-Умаром Саситлинским, который находится в розыске по делу финансировании терроризма. Правозащитный центр "Мемориал" объявил Гаджиева политическим заключенным.

Статья "Финансирование терроризма", которую вменяют Гаджиеву, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Вместе с ним на на скамье подсудимых находятся программист Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов.

Историк Доного сообщил об обысках в своем доме в начале декабря. Его деятельность привлекла внимание силовиков еще в феврале после доноса "Ассоциации ветеранов сил специального назначения". Организация обвинила Доного в национализме и деятельности, направленной на "обострение межнациональных отношений и ослабление нашего государства в интересах зарубежных врагов России".