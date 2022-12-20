Драма с заложниками в Пакистане: силовики пошли на штурм

Пакистанские силовики штурмовали контртеррористический центр в отдаленном северо-западном районе, чтобы освободить нескольких своих сотрудников, взятых в заложники два дня назад вооруженной группировкой Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП).

Судьба заложников внутри здания оставалась неясной, поскольку во вторник силовики все еще пытались очистить весь комплекс в районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном.

Источники в силовых структурах сообщили информационному агентству Reuters, что они отбили центр, хотя военные или правительство еще не выступили с заявлением.

По словам источников, в центре находились шесть сотрудников службы безопасности и несколько задержанных.

«Операция завершается, и сопротивления больше нет… силы безопасности вошли на территорию», — сказал один из источников в силовых структурах.

Он добавил, что подробности о заложниках и количестве жертв будут даны после завершения операции по разминированию.

Согласно сообщениям, около 20 бойцов ТТП, также известной как пакистанские талибы, укрылись в центре.

«Все варианты провалились, и террористы отказались освобождать невинных людей, поэтому мы решили применить силу», — сообщил агентству на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

Журналисты из Исламабада сообщают, что после операции были слышны громкие взрывы, а над комплексом поднялся черный дым.

Сообщается, что бойцы ТТП требовали безопасного прохода в Афганистан. Они хотели взять с собой заложников и пообещали, что отпустят их, как только окажутся в безопасности.

Власти Пакистана в понедельник начали переговоры по урегулированию противостояния с боевиками.

Напомним, что ТТП активизировала атаки по всему Пакистану после того, как в прошлом месяце объявила об окончании перемирия с правительством при посредничестве афганских талибов.