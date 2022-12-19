Трагедия в Афганистане: взрыв в туннеле на перевале Саланг

По меньшей мере 19 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва бензовоза в туннеле к северу от столицы Афганистана Кабула, сообщил в воскресенье местный чиновник.

Туннель Саланг, который находится примерно в 80 милях к северу от Кабула, был первоначально построен в 1960-х годах для помощи советскому вторжению. Это ключевое связующее звено между севером и югом страны.

Представитель провинции Парван Саид Химатулла Шамим заявил, что в результате взрыва туннеля в субботу вечером погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе женщины и дети. Он сказал, что выжившие остаются под завалами и что число жертв может возрасти.

Представитель Министерства общественных работ Молви Хамидулла Мисба заявил ранее в воскресенье, что пожар потушен и что бригады все еще работают над очисткой туннеля.

Пока не ясно, из-за чего случился инцидент. По официальным данным, причиной трагедии стал взрыв одного из бензовозов, в котором произошла утечка перевозимого топлива. Пожар после взрыва перекинулся на соседние автомашины, в результате чего в тоннеле оказались заблокированы сотни человек.

Ряд наблюдателей предполагает, что причиной трагедии стали контрабандисты, занимающиеся перевозкой топлива из Центральной Азии в Пакистан.

"Эти контрабандисты бешено гоняют, чтобы как можно больше доставить топлива в Пакистан", - отмечают источники. Сообщается, что именно такой бензовоз з топливом взорвался в туннеле.

В тоже время в афганских соцсетях набирает популярность версия о российском следе. В частности указывают на то, что ремонтом и реконструкцией тоннеля Саланг, по словам авторов версии, "занимались сотрудники Службы внешней разведки России". С этим связывают также и факт закупки талибами нефти у России, в соответствии с договором, подписанном между талибами и Москвой.

Впрочем, возможно, что настоящей и единственной причиной является банальная халатность.