Россия уничтожает исторические памятники крымских татар

Российские власти аннексированного Крыма уничтожили Золотой кабинет Крым-Герай Хана, входящий в состав Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом заявили в пресс-службе представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как стало известно ведомству, рабочие демонтировали крышу и витражи памятника, внесенного в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Достопримечательность архитектуры коренного крымскотатарского народа превращают в новый объект с элементами историчности. Это полностью вписывается в концепцию оккупантов уничтожить в Крыму любую идентичность, кроме российской, в том числе уничтожая исторические памятники других народов. Оккупационные чиновники пытаются сделать все возможное, чтобы в Крыму осталось только то, что напоминает или утверждает Россию», – сказано в сообщении.

В представительстве президента Украины в АРК призывают российские власти Крыма «остановить уничтожение» памятника, а также просят международное сообщество усилить давление на РФ – чтобы предотвратить разрушение «наиболее выдающегося объекта архитектурного наследия коренного крымскотатарского народа».

«Оккупанты уничтожают ханский дворец в Бахчисарае. Мы еще раз обращаем внимание ЮНЕСКО на принципы и действия ее постоянного члена», – написал в своем Telegram-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.

После аннексии Крымского полуострова Россия забрала под свою юрисдикцию все исторические объекты Крыма. С тех пор она методично продолжает стирать любое историческое наследие, которое не вписывается в нарративы о Крыме как части русского мира. В первую очередь страдает наследие крымских татар - коренного мусульманского народа Крыма. Украина просит принять памятники под защиту ЮНЕСКО.