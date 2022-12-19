Кадыров заговорил на китайском

Рамзан Кадыров на выходных решил воспользоваться советом из известного анекдота, гласящего, что оптимист изучает английский язык, а пессимист - китайский. Во всяком случае именно на китайском языке Кадыров решил обратиться ... внезапно к исламской умме.

В своем телеграме Кадыров опубликовал пост, которое сопровождает видео на английском языке, Пока закадровый голос рассказывает об угрозе, исходящей от западных стран, в видеоряде появляются Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Адольф Гитлер, а также кадры с акций поддержки власти в Чечне и видео боевых действий в Украине.

В посте Кадыров на китайском языке обратился к исламскому миру. "Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага!



Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца!"

«Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия пошла вразрез со всеми западными прогнозами, бросила вызов этому злу и уверенно шла к победе. Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро растопчут вашу родину», — пишет Кадыров.

Примечательно, что в посте нет ни слова про Китай, нет никакого обращения к Китаю. Это обращение к исламскому миру на языке одного из самых исламофобских режимов мира, виновного в геноциде мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

Но нельзя не отдать должное Кадырову, этот пост настолько символичен, что тут даже объяснять многое не надо. Китайская грамота это то будущее, которое путины, шойгу, пригожины и кадыровы приготовили для всей Северной Евразии, включая мусульман.