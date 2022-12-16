Ватикан извинился за слова папы римского о чеченцах - МИД РФ

Россия получила официальные извинения от госсекретариата Ватикана после высказывания папы римского о жестокости чеченцев и бурятов на войне против Украины. Об этом пишет государственное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

В письме от госсекретаря Пьетро Паролина сказано, что "Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира". Захарова заявила, что на этом инцидент считается исчерпанным.

Напомним, ранее папа римский Франциск в интервью изданию America, говоря о войне в Украине, назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск в Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

После этого к понтифику обратился Анзор Масхадов, сын убитого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Он напомнил о репрессиях российского государства в отношении чеченского народа, о двух войнах в республике и нарушениях прав человека при действующем руководстве. Ответственность за участие жителей Чечни в российском вторжении в Украину он возложил на "диктатуру, контролируемую [президентом Владимиром] Путиным и его марионеткой [Рамзаном] Кадыровым". Масхадов указал, что в республике нет свободы слова и мнения, и что жителей республики "продолжают похищать, пытать и убивать".

Извинился Ватикан или нет, но от самого папы пока что ни слова мы не услышали. Переданные через ватиканского госсекретаря и далее через российский МИД слова извинения это не слова папы, а простая дипломатическая отмазка, к тому же через испорченный телефон. Понятно, почему российский МИД считает инцидент "исчерпанным", ему в принципе плевать на бурятов и чеченцев, внутри России к ним относятся не лучше папы. Но по прежнему нет ничего, чтобы указывало на перемену во взглядах папы на войну, а именно назначение "нехристей" чеченцев и бурятов виновниками геноцида украинцев, потому как дескать они не из русской культуры.

Называя вещи своими именами, папа римский служит адвокатом "русского мира" и не удивительно, что представители русского мира так быстро приняли "извинение".