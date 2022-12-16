В Западной Сахаре празднуют поражение сборной Марокко

В то время как беспрецедентное выступление Марокко на чемпионате мира 2022 года закончилась полуфинальным поражением от Франции, сахарави в Эль-Аюне вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, размахивая флагами, разъезжая в автомобилях и крича от радости.

Это были не те торжества, на которые надеялись марокканские власти.

В Западной Сахаре, контролируемой Марокко, лояльность разделилась. На территории проживает около 600 000 человек , причем марокканцы родом из других мест, по оценкам, составляют незначительное большинство. Тем не менее, многие коренные сахарцы (сахарави) выступают за независимость региона.

Трудно сказать как много людей выступают за независимость: марокканские власти расправляются с проявлениями сахарского национализма. Даже если вы говорите на диалекте сахрави хассания, у вас могут возникнуть проблемы.

Таким образом, для жителей Эль-Аюна и других городов, выступающих за независимость, поражение Марокко в футболе стало возможностью для самовыражения и поддержки Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), сепаратистского государства, расположенного на 20 процентах территории Западной Сахары, которые контролируются вооруженным движением «Фронт ПОЛИСАРИО».

Мохамед Майара, 47-летний сахарави, наблюдал за игрой со своей семьей дома в столице Западной Сахары, находящейся под управлением Марокко.

«Я не праздновал на улице, потому что боялся реакции марокканских поселенцев, полиции и военизированных формирований, но я видел, как друзья выходили праздновать, я видел сахарави в их машинах, размахивающих флагом САДР, и я много слышал шума», — сказала Майара, имея в виду местное марокканское население, которое некоторые сахарави считают поселенцами.

Не все сахарави хотели, чтобы Марокко проиграло. Майара знает, что некоторые поддерживают Марокко — хотя он сказал, что они склонны хранить молчание о своей лояльности — и других сахарави видели, как они праздновали предыдущие победы на улицах вместе с марокканцами.

AP процитировало одного сахарского юношу в Эль-Аюне , который сказал, что «исторический успех марокканской сборной» вызвал коллективное чувство «непреодолимой радости, охватившее всех арабов и африканцев, несмотря на постоянное недовольство марокканским государством».

Майара, который подчеркивает что он поддерживает поражение Марокко, а не победу Франции, был не единственным, кто беспокоился о реакции Марокко на любого сахарави, празднующего поражение команды.

После финального свистка в кафе Лааюна завязалась драка между сахарави, празднующими поражение Марокко, и собственно марокканцами.

Несколько сахарави рассказали журналистам, что один местный мальчик был сильно избит, и его пришлось доставить в больницу. Полиция закрыла кафе и арестовала присутствующих сахарави.

Реакция на игру в четверг, в которой Марокко имело преимущество в течение длительного времени, но в которой Франция выиграла со счетом 2: 0, высветила некоторые сложности, стоящие за вдохновляющим выступлением североафриканской команды на чемпионате мира.

Марокко, первая арабская и африканская команда, вышедшая в полуфинал турнира, заручилась поддержкой едва ли не со всего мира. Это была классическая история проигравшего, и команда покинет Катар героями в арабском мире, Африке и за ее пределами.

«Независимо от того, за кого вы болеете, было замечательно наблюдать, как многого смогла добиться эта команда», — написал в Твиттере президент США Джо Байден после полуфинала, который он смотрел вместе с премьер-министром Марокко Азизом Аханнушем. Говорят , что президент Франции Эммануэль Макрон даже зашел в марокканскую раздевалку, чтобы сказать марокканцу Софьяну Амрабату, что он «лучший полузащитник турнира».

На пути к полуфиналу футболисты Марокко праздновали свои различные победы, в том числе над бывшими колониальными державами Португалией и Испанией, облачившись в палестинский флаг, что рассматривается не только как знак солидарности, но и как народный упрек нормализации отношений королевства с Израилем.

Но в то время как героизм Марокко на чемпионате мира хвалили за формирование новой идентичности, отражающей арабскую, африканскую и амазигскую природу Марокко, многие сахарави чувствовали, что их место в этой истории было упущено.

Хуже того, в то время как футболисты из Марокко продемонстрировали свою солидарность с делом Палестины и оппозицию израильской оккупации, появилось также видео, на котором они пели «Сахара наша, ее реки и земля наши».

И, по словам ряда сахарских активистов и журналистов, чемпионат мира стал свидетелем всплеска подстрекательской риторики и физического насилия в отношении сахарави, проживающих в Западной Сахаре, контролируемой Марокко, по мере усиления марокканского национализма.

Напомним, что бывшая Испанская Сахара, земли, составляющие Западную Сахару, были оккупированы Марокко и Мавританией в 1975 году. Затем последовала война между странами и Фронтом ПОЛИСАРИО, вооруженным движением за независимость Западной Сахары. Но хотя Мавритания была вытеснена, а в 1991 году было заключено соглашение с Марокко о прекращении огня, обещанный референдум о независимости Сахары так и не состоялся.

По данным ООН , сегодня более 173 000 сахарских беженцев живут в лагерях беженцев в Алжире. Тем временем около 10 000 человек жили на 20 процентах территории Западной Сахары, под контролем ПОЛИСАРИО, до тех пор, пока в 2020 году между группировкой и Марокко не возобновился конфликт, и большинство из них бежали.

Сахарави, выступающие за независимость, называют контроль Марокко над Западной Сахарой ​​оккупацией.

ООН описывает статус территории как «недеколонизированную» . И хотя многие сахарави видят отражение своей собственной борьбы в борьбе палестинцев, а некоторые палестинцы аналогичным образом проявляют солидарность, Майара назвал использование марокканскими игроками и болельщиками палестинского флага «типичным двойным стандартом».

«Мы также являемся жертвой долгой истории сотрудничества между Марокко и Израилем», — сказал он, имея в виду израильские технологии наблюдения и беспилотники, приобретенные Рабатом, а также сделку, заключенную при посредничестве Дональда Трампа, в результате которой США признали суверенитет Марокко в Западной Сахаре в обмен на нормализацию отношений с Израилем.

Ахмед Эттанджи, сахарец из Эль-Аюна и соучредитель группы гражданских журналистов Equipe Media, сказал, что чемпионат мира дал шанс продвинуть свою национальную линию на мировой арене.

«Марокканские власти всегда используют спорт для распространения официальной пропаганды о последней колонии Африки» , — говорит Эттанджи. «К сожалению, многие люди не знают о конфликте в Западной Сахаре».

В преддверии игры во Франции марокканские аккаунты в социальных сетях, некоторые из которых имеют до 70 000 подписчиков, публиковали сообщения, призывающие к атакам на ПОЛИСАРИО, если Марокко выиграет игру. В одном видео марокканец на TikTok сказал, что марокканцы должны отпраздновать победу над Францией, «напав на ПОЛИСАРИО».

Некоторые сахарцы восприняли угрозу нападения на Полисарио как сигнал для всех сахарцев, выступающих за независимость.

«Я думаю, что это кампания, потому что есть видео, фотографии и комментарии — тысячи комментариев — призывающие марокканских поселенцев атаковать ПОЛИСАРИО, то есть сахарави, на оккупированной территории, если они победят», — говорит Нажа аль-Халиди, сахарский журналист и активист.

Сахарави, выступающие за независимость, описывают напряженную атмосферу в Западной Сахаре на протяжении всего турнира, особенно в Эль-Аюне. «Присутствуют полиция и военизированные формирования, а также контрольно-пропускные пункты. Марокканцы привели тысячи людей в центр города, чтобы отпраздновать после матчей», — сказал Эттанджи.

Сахарави также напоминают о том, как с ними обращались за поддержку Алжира на Кубке африканских наций в 2019 году. ПОЛИСАРИО поддерживает Алжир, который является главным соперником Марокко на мировой арене. В настоящее время у соседей нет дипломатических отношений.

В ходе репрессий в Марокко против сахарцев, поддерживающих Алжир в 2019 году, 24-летняя женщина погибла после того, как ее сбили две машины марокканских вспомогательных сил.

Другой молодой человек был жестоко избит за то, что носил футболку с надписью «Алжир», и с тех пор приговорен к 15 годам тюремного заключения за хранение гашиша.

«Сегодня мы слышим от марокканских властей и средств массовой информации, что марокканская победа — это победа арабов, мусульман и африканцев… Почему сахарави должны подвергаться пыткам за то, что они празднуют победу соседней страны или клуба?» - говорит представитель ПОЛИСАРИО в Великобритании и Ирландии Сиди Брейка.

Тем не менее репрессии 2019 года явно не помешали сахарцам поднять шум в среду вечером.

«Теперь мы празднуем на улицах», — говорит Халиди.