Турция: восемь полицейских ранены в результате взрыва

Восемь полицейских получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции, подтвердили официальные лица в пятницу.

Бомба была взорвана внутри припаркованного у дороги автомобиля, когда микроавтобус полиции по охране общественного порядка проезжал по шоссе, соединяющему провинции Диярбакыр и Мардин, рано утром в пятницу.

Всего пострадали девять человек, восемь из которых — сотрудники полиции, так как в результате взрыва микроавтобус перевернулся, сообщает CNN Turk .

В регион немедленно были отправлены силовики и медицинские бригады, началось масштабное расследование.

«В 05:10 произошел взрыв в припаркованном автомобиле, когда полицейская машина ехала на работу в Диярбакыр», — написал в Твиттере министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

«В качестве меры предосторожности наших друзей-полицейских доставили в больницу и провели амбулаторное обследование.

«Два человека, которые считались виновниками инцидента, взяты под стражу».

Губернатор Диярбакыра Али Ихсан Су, посетивший больницу, сказал, что семеро из девяти раненых выписаны.

Он добавил, что двое других «не имеют опасных для жизни травм» и вскоре тоже будут выписаны.

Су сказал, что есть информация, которая предполагает, что «подозреваемые связаны с терроризмом». Немедленных заявлений об ответственности не было.

Взрыв произошел недалеко от рынка скота в 10 км к югу от центра города Диярбакыр.

В прошлом месяце в результате взрыва бомбы в центральном торговом районе Стамбула Таксим погибли шесть человек и десятки получили ранения.

Около 50 человек были арестованы в связи с нападением , в том числе Ахлам Альбашир, гражданка Сирии, которая, по словам полиции, призналась в том, что проходила обучение в вооруженном крыле Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.