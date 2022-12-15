Эрдоган наметил дорожную карту для примирения с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара хочет нормализовать отношения с сирийским режимом посредством трехсторонних контактов с участием России.

«На данный момент мы хотим сделать шаг трио Сирия-Турция-Россия», — сказал Эрдоган. «Для этого сначала должны собраться наши разведывательные организации, затем должны собраться наши министры обороны, затем должны собраться наши министры иностранных дел. Давайте соберемся как лидеры после их переговоров».

Эрдоган сказал, что сделал это предложение своему российскому коллеге Владимиру Путину, который, по его словам, уже согласился с дорожной картой. В августе Эрдоган заявил, что Анкара не добивается отстранения сирийского диктатора Башара Асада от власти, что свидетельствует об отказе от политики поддержки восстания против правительства Асада в течение последних 10 лет.

Однако Эрдоган также добавил, что Турция не потерпит присутствия курдских боевиков вдоль турецкой границы. Турция рассматривает Отряды народной самообороны (YPG) как продолжение РПК, которая десятилетиями находится в состоянии войны с турецким государством.

Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать атаковать YPG в 30-километровой зоне к югу от своей границы, которая была объявлена ​​буферной зоной в рамках ряда сделок с покровительницей Асада Россией.

Эрдоган обвинил YPG в эксплуатации нефтяных скважин под защитой США только для того, чтобы продать продукт Дамаску.

«Где они продают нефть? Они продаются режиму», — сказал Эрдоган. «Но теперь терпение закончилось. Сейчас мы предпринимали и предпринимаем всевозможные шаги в сторону их нефтеперерабатывающих заводов, нефтяных скважин и т. д.».

В ходе тех же выступлений Эрдоган также выступил против главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, который недавно раскритиковал Анкару, страну-кандидата в ЕС, за то, что она не присоединилась к санкциям ЕС против России.

«Я не считаю Борреля своим собеседником», — сказал Эрдоган. «Он может быть только собеседником [министра иностранных дел Турции] Мевлют-бея. Его объяснение вовсе не элегантно. Другими словами, Боррель не может назначать или регулировать наши отношения с Россией. У него нет ни качества, ни способности принимать такое решение по этим вопросам. Очень уродливое объяснение».

На Анкару растет внутреннее давление с целью потепления отношений с Дамаском. Призывы турецкой оппозиции к примирению между Турцией и Сирией усиливаются с каждым днем, поскольку общественность становится все более враждебной по отношению к почти четырем миллионам сирийских беженцев в стране.

Сирийский режим стал международным изгоем из-за того, что жестоко подавил протесты в 2011 году и спровоцировал гражданскую войну, которая продолжается и, как считается, унесла полмиллиона жизней.

Перемена в турецкой политике по отношению к Башару Асаду становится еще одним симптомом смерти турецкого неоосманизма и зимы эрдоганизма. Крах всего того, за что мусульмане мира полюбили Турцию и ее лидеров.